«L’Algérie n’est pas en situation d’alerte ou de stress hydrique et on ne fait pas, non plus, face à un déficit en eau, malgré le manque de précipitations que connaît le pays en cette saison hivernale», a déclaré, jeudi, le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki.

Lors d’un point de presse, en marge d’une journée d’étude intitulée «L’eau dans la ville : les nouveaux défis du service public», le ministre a fait savoir que «le phénomène de manque de précipitations à travers le pays n’est pas un fait exceptionnel». Il a indiqué que « la période des pluies s’étale jusqu’à la fin des quatre premiers mois de l’année», ajoutant qu’il «est constaté depuis une à deux décennies que la plus forte pluviométrie est enregistrée aux mois de mars et avril. Un bilan devra être fait à la fin de ces deux mois et nous ne pouvons nous prononcer qu’après cette période», a-t-il expliqué.

Dans ce sillage, le membre du gouvernement n’a pas manqué d’avancer le chiffre de 3,6 milliards de m3 comme production annuelle de l’eau en Algérie, avec une consommation établie à 180 litres jour et par habitant. Cette production est distribuée à seulement 34% de la population en H24 et à 41% quotidiennement. Toutefois, il a fait état d’un déficit en eau potable dans pas moins de 27 wilayas regroupant 563 communes. Ainsi, 25% de notre population, soit plus de 10 millions de personnes, sont alimentés un jour sur deux ou un jour sur trois, voire plus dans certaines régions.

Evoquant l’épineuse question de la hausse du prix de l’eau et poursuivant ses assurances, le ministre a réaffirmé, que celle-ci «n’est pas à l’ordre du jour», précisant que la priorité du programme du secteur de l’eau est d’améliorer ce service public, le hisser à un haut niveau supérieur, notamment à travers une alimentation en eau quotidienne et continue. «Au lieu d’agir sur la tarification, nous allons agir sur la qualité de service et notre démarche sera axée autour de la volonté de garantir un accès à l’eau à l’ensemble des citoyens», a-t-il assuré.

Par ailleurs, le ministre a indiqué que « le taux de remplissage des barrages à travers le pays a dépassé 63%. Un niveau appréciable, sachant que les barrages ne contribuent qu’avec 27% de l’eau destinée aux citoyens, alors que la majorité de celle-ci est puisée au niveau des nappes phréatiques et non à partir des barrages», a-t-il précisé.

Sur un autre plan, le même responsable a mis en avant une autre priorité, à savoir «le travail de prévention et de sensibilisation de son département ministériel, afin de ne pas faire face à une pénurie d’eau lors des années à venir, comme ce fut le cas au début des années 2000 ». Dans ce sens, il a mis l’accent sur « l’urgence d’inculquer la culture de l’eau auprès de nos concitoyens, de manière à limiter le gaspillage et sauvegarder cette ressource qu’on ne peut pas remplacer ». De plus, Berraki a évoqué le travail d’évaluation qu’effectue le ministère pour assurer la disponibilité en eau potable durant le mois de Ramadhan, ainsi qu’en prévision de la saison estivale de l’année en cours.

Quant à la journée d’étude, le premier responsable du secteur a souligné qu’elle «intervient dans un contexte de développement accéléré des villes, caractérisé par une explosion démographique induisant une augmentation et une diversification dans la consommation de l’eau». En associant des experts des pays du Bassin méditerranéen ayant des similitudes climatiques avec l’Algérie, elle aura pour objectif de «dégager des mécanismes appuyant la mise en œuvre du contenu de la nouvelle feuille de route du secteur, notamment la réorientation des investissement de l’Etat dans ce domaine». En outre, elle vise «le déploiement de nouveaux outils de gestion, particulièrement numériques, dans la gestion de cette ressource», a-t-il conclu.

C’est dire enfin que si la situation de l’eau est plus ou moins satisfaisante grâce, entre autres, à la gestion déléguée, un long chemin reste encore à parcourir, comme l’ont souligné les participants, dans les régions où la population est encore dans le besoin, en matière de service public.