Les fêtes de fin d’année, c’est dans quatre jours. Les Algériens, comme chaque année, vont plier bagage pour fêter le Nouvel An 2020, mais cette fois, la destination Turquie ne figurera sûrement pas dans la liste de leurs destinations favorites. En effet, la Turquie qui a annoncé, il y a quelques semaines déjà, le durcissement de l’octroi de visas pour les Algériens, a fermé, hier, son centre de demande de visa et cela «jusqu’à la fin de l’année 2019» comme l’a précisé dans un communiqué, l’ambassade d’Ankara à Alger sur son site Web officiel, expliquant que cet arrêt de délivrance de visas est lié à «des procédures financières qui devront être conclues avant le Nouvel an». Aucune date de réouverture du centre n’a été annoncée pour le moment. Il faut souligner que la Turquie a décidé, depuis au moins 6 mois, de durcir davantage les conditions d’octroi de visas pour les Algériens avec l’annulation, depuis octobre dernier, du visa C1 (pour les personnes âgées entre 18 et 35 ans) et de conditionner la validité du visa B1 (concernant les personnes âgées de moins de 18 ans et ceux âgées de plus de 35 ans) par la détention d’un visa ou une résidence en cours de validité pour les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’espace Schengen. Ces mesures relatives à la délivrance des visas pour les Algériens vont incontestablement avoir des incidences sur les échanges humains et culturels entre les deux peuples. Les touristes algériens vont être privés d’une destination très prisée, mais la Turquie, elle, sera plus affectée avec la chute libre du nombre des visiteurs algériens qui, faut-il le souligner, était de près de 300 000 chaque année. La compagnie Turkish Airlines va également ressentir la baisse du nombre de voyageurs, l’Algérie étant l’un des marchés les plus profitables. Il y a lieu de préciser, cependant, que la décision des autorités turques de réduire le nombre de visas accordés aux Algériens, n’a aucun impact sur les relations bilatérales qu’entretiennent les deux pays. C’est d’ailleurs ce qu’a tenu à préciser le ministre des Affaires étrangères turc, Mevlut Cavusoglu, lors de sa visite, en octobre dernier, à Alger. Il a rassuré que les autorités de son pays «continueront à délivrer des visas d’entrée» annonçant la création prochaine d’«un mécanisme ou d’une commission consulaire conjointe» entre les deux pays, en vue de débattre de la question et de parvenir à des «solutions satisfaisantes», ainsi que de l’annonce prochaine de quelques «facilitations en termes d’octroi de visas au profit de certains catégories d’âge». Le chef de la diplomatie turque n’avait pas manqué d’affirmer que «la Turquie accorde un intérêt particulier à ses relations avec l’Algérie», se disant «être réjoui de la présence de centaines d’entreprises qui investissent en Algérie, tout en remerciant l’Etat algérien pour la confiance qu’il a en nous». Et sur le plan économique,

M. Cavusoglu n’a pas tort de rappeler la solidité des relations entre les deux pays. La Turquie représente l’un des plus grands investisseurs en Algérie avec un volume qui s’élève à plus de

4 milliards de dollars US. La coopération et le partenariat entre les deux pays connaissent un développement notable dans divers domaines, notamment ceux de l’énergie, de la sidérurgie et du textile. D’ailleurs, un accord entre Sonatrach et l’entreprise turque Ronsans, portant sur un investissement de 1.4 milliard Usd pour la réalisation d’un complexe de production de polypropylène, a été signé cette année. Cela explique donc clairement que la décision d’Ankara de réduire les visas n’est liée qu’à ses négociations pour l’adhésion à l’Union européenne. Ayant subi d’énormes pressions de l’UE dans le volet migratoire, la Turquie a décidé de revoir son ancienne procédure simplifiée de visas pour les pays considérés comme pourvoyeurs d’immigrés clandestins. L’UE, qui a comme objectif de réduire l’immigration en provenance du Proche-Orient et d’Afrique tient donc à maîtriser la frontière gréco-turque, devenue la principale porte d’entrée en Europe ces dernières années. Avec la restriction des visas aux jeunes Algériens, la Turquie participera donc à réduire le flux de cette route migratoire.