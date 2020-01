Dans son réquisitoire, le représentant du ministère public, a démontré que l’intention de tuer était sans équivoque pour le mis en cause. Surtout que ce dernier portait l’arme du crime, qu’il avait enveloppée dans un sac en plastique. Ce qui représente une preuve de l’intention pour l’accomplissement du crime. Car, a précisé le procureur général, l’homme savait que la victime allait refuser de reprendre la vie conjugale avec lui. D’où, le fait de la préméditation, un argument suffisant pour demander la peine de mort. Sur la base de ce réquisitoire et les témoignages des témoins à charge, après délibération, la cour a prononcé la peine de mort à l’encontre d’A.B. Ce dernier qui, bien qu’il ait reconnu les faits, n’a pas pu convaincre l’assistance du défaut de préméditation. Mettant son acte à l’actif d’un moment de furie, stimulé par l’appréhension de vivre sans sa femme et ses enfants. Expliquant qu’il voulait convaincre son ex-épouse de reprendre la vie conjugale. Un lien rompu par la victime, après 10 ans de mariage couronné de scènes de ménage, ne pouvant permettre la pérennité de l’union. Une décision prise par la victime, après la seconde condamnation de son époux. Celui-ci connu pour son comportement agressif, surtout que la victime (F.Z.) avait été, sujette à une attaque à l’arme blanche, entre autres faits mis en avant par la partie civile. Rappelons que, le drame remonte à 2017, lorsque la jeune femme âgée de 27 ans, s’était rendue à l’école primaire Boukhettouta, dans la commune d’El Bouni. Un établissement scolaire fréquenté par sa fille, où elle devait lui acheter des manuels scolaires. C’est là que la victime avait été surprise dans le couloir de l’administration, par son ex-mari. Après quelques mots échangés sur un ton fort entre l’homme et son ex-femme, la situation tourne au drame, le mis en cause avait tiré un grand couteau qu’il dissimulait sous son bras et poignarde à mort la mère de ses deux enfants, sous les yeux des élèves et des enseignants. Pris de fureur, l’assassin s’en était pris à l’agent de sécurité qui avait tenté d’intervenir, avant d’être lui aussi blessé. L’horreur de l’acte, était l’acharnement de l’auteur du crime qui, même voyant sa victime giser dans son sang, avait continué à l’a poignarder, dans plusieurs parties du corps, avant de prendre la fuite. La jeune femme avait rendu l’âme, devant les regards choqués des élèves et des enseignants. L’ enquête aussitôt ouverte par les éléments de la Bmpj de la sûreté de wilaya de Annaba, avait permis l’arrestation de l’assassin, qui avait, après instruction, été placé sous mandat de dépôt, avant de comparaître avant-hier, devant la barre de la cour criminelle de Annaba, qui a prononcé à son encontre la peine maximale, à savoir la peine de mort.