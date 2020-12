Ouvert, mercredi dernier, après plusieurs reports, le procès en appel des frères Kouninef s'est poursuivi, jeudi, à la troisième chambre pénale près la cour d'Alger. Le procureur général a requis des peines maximales à l'encontre des principaux accusés, poursuivis notamment pour «trafic d'influence», «blanchiment d'argent» et «obtention d'indus avantages». Le représentant du ministère public a requis une peine de 18 ans de prison ferme assortie d'une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Rédha Kouninef. Une peine de 15 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 8 millions de dinars, a été demandé contre Karim-Abdelkader et Tarek-Noah Kouninef. Une peine de 10 ans de prison ferme et une amende de 8 millions de DA a été requise contre Kaddour Ben Tahar. Par ailleurs, une peine de 5 ans de prison et une amende d'un million de dinars a été requise contre les anciens cadres de l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref), en l'occurrence Adel Mikahlia,Lila Benaï, Mustapha Aït Kaci, Hakim Bilaïli, Hassiba Mokraoui, Hassan Hammouche, Yekhlef Malik. Une peine de 3 ans de prison ferme assortie d'une amende d'un million de dinars ont été requises contre le secrétaire général du ministère des Ressources en eau, Elhadj Belkateb, le directeur général du port de Djen djen, Abdeslam Bouab, le directeur général du port d'Alger, Abdelaziz Guerrah. Le parquet a également requis une amende de 40 millions de dinars et la saisie des fonds des personnes morales ou des 46 filiales du groupe KouGC. La séance de la matinée a été consacrée à l'audition d'autres responsables d'entreprises impliqués dans ladite affaire. Entendu par les magistrats, Kaddour Ben Tahar, gérant du groupe KouGC, «a nié en bloc toutes les accusations portées à son encontre». Interrogé sur le retrait, en 2014, du compte de l'entreprise destiné à l'investissement, effectué par Rédha Kouninef pour financer la campagne électorale du président déchu Abdelaziz Bouteflika, il a rétorqué: «Je suis certes le signataire des chèques de l'entreprise, mais pas l'ordonnateur, quand il s'agit de sommes importantes.» Il a affirmé «ne pas avoir des informations sur l'ensemble des entreprises filiales du groupe, car des responsables ont été désignés pour les gérer». Il a soutenu qu'«il n'a jamais eu d'information du partage des dividendes par les propriétaires du Groupe, dont le bénéfice généré a été réinvesti et utilisé pour apurer les contentieux». À propos du chiffre d'affaires et du bénéfice du Groupe, l'accusé a répondu qu'«il ignorait tout». Pour sa part, l'ancien directeur général du port d'Alger, Abdelaziz Guerrah, a déclaré que «la décision de l'octroi d'un terrain supplémentaire de 7.000 m2 au profit de l'entreprise Cogral, a été prise par le ministre des transports d'alors», tout en niant «avoir rencontré les responsables du groupe KouGC». L'ancienne directrice générale de l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref), Hassiba Mokraoui, a indiqué que «toutes les procédures ont été respectées concernant l'attribution des terrains industriels à Aïn Ouessara (Djelfa), et à Ksar El Boukhari (Médéa), pour le groupe KouGC». Elle a affirmé face au juge que «le cahier des charges concernant ces deux projets a été élaboré par le ministère de tutelle», poursuivant: «Nous étions des exécutants. C'est le ministère qui décide de tout.» Pour rappel, lors de la première journée, Rédha Kouninef, l'un des principaux accusés dans cette affaire, «avait nié toutes les charges retenues contre lui», affirmant que «tous les marchés ont été obtenus par appel d'offres et dans le respect du Code des marchés publics et du cahier des charges...».