La chambre pénale près la cour d' Alger a rendu son verdict du procès, en appel, de Mahieddine Tahkout dans son affaire des bus et tracteurs de l'Entreprise nationale des véhicules industriels (Snvi). La cour a réduit la peine prononcée en première instance contre l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout, en la ramenant de 6 ans à 3 ans de prison ans ferme, dont 2 avec sursis, assortie d'une amende de 200000 dinars. L'ancien P-DG de la Snvi, Mokhtar Chahboub, a vu également sa peine réduite. Elle est passée de 6 ans ferme à 3 ans ferme, dont 18 mois avec sursis assortie d'une amende de 200000 dinars. Le montant de la réparation du préjudice causé à la partie civile est revu à la baisse: il est ramené à 10 millions de dinars. La cour a également condamné O. Mustapha, L. Toufik-Mohamed, G. Kamel et K. Lahcen à une année de prison ferme avec le maintien de la même amende. La même juridiction a prononcé l'annulation des poursuites contre M. Mouloud, décédé. Le procureur général avait requis, le 13 avril dernier, une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre des principaux accusés, Mahieddine Tahkout et l'ancien P-DG de la Snvi, Mokhrtar Chahboub. Le parquet a également requis une peine de 8 ans de prison ferme à l'encontre de neuf autres accusés. Une peine de 3 ans ferme a été requise contre 12 autres accusés. Au total 23 personnes, parmi des responsables d'unités et de départements centraux de la Snvi, dont la plupart sont partis en retraite, sont poursuivis dans cette affaire qui remonte à 20 ans. Poursuivis pour les chefs d'inculpation de «détournement et dilapidation de deniers publics» et «faux et usage de faux», l'homme d'affaires Mahieddine Tahkout et l'ancien P-DG de la Snvi, Mokhtar Chahboub ont été condamnés en première instance par le tribunal de Rouiba (Alger) à une peine de 6 ans de prison ferme, assortie d'une amende de 200000 dinars. La Snvi avait vendu à Tahkout quelque 640 bus et remorques entre 1999 2006. Les pertes et enregistrées suite aux contrats de vente conclus avec Tahkout, sont évaluées par la partie civile à 1,24 milliard de centimes. La Snvi, qui s'est retrouvée à la fin des années 1990 en position de faillite, conséquemment à l'absence de ventes, avait fermé plusieurs unités commerciales. Dans le sillage de cette situation de quasi-faillite, plus de 2000 travailleurs de la Snvi ont été libérés, dans le cadre du départ volontaire, a-t-on rappelé. Le tribunal reproche au P-DG d'avoir négocié à la baisse les contrats de vente avec Tahkout, de lui avoir offert des lots de pièces de rechange, d'accessoires, de moteurs, des chargements de pneus en dehors de la période de garantie. Il est également accusé de falsification des contrats de vente et d'avoir surtout dispensé son client du paiement anticipé.