Ce n'est pas la joie pour les agences de voyages et les pèlerins désirant accomplir la Omra et la visite de la mosquée du Prophète (Qsssl) située à Médine. Survenue d'une manière inattendue, la suspension temporaire d'entrée en Arabie saoudite a chamboulé les calculs des agences de voyages et brisé les espoirs de nombreux pèlerins. Pour rappel, la décision de suspendre temporairement l'entrée au Royaume d'Arabie saoudite a été prise mercredi dernier, par les autorités saoudiennes à titre préventif face au risque d'introduction d'éventuels cas de coronavirus. Contacté hier matin, un propriétaire d'agence de voyages nous a déclaré que «nous devons attendre les instructions des autorités saoudiennes, qui se prononceront fort probablement ce dimanche, d'entrée de semaine, sur la levée ou le prolongement de cette interdiction».

Poursuivant, notre source laissera entendre qu'il garde un peu d'espoir quant à une éventuelle levée d'interdiction. Il se réfère à la note de suspension d'entrée au Royaume de l'Arabie saoudite en rappelant qu'il a été bien précisé dans cette dernière que «la mesure est provisoirement prise pour prévenir la propagation du coronavirus dans le royaume».

«Ce qu'il faut savoir dans ce genre de situation» poursuit notre source, c'est que «les pèlerins dépensent d'importantes sommes d'argent pour accomplir ce rite religieux. Beaucoup n'ont pas caché leur inquiétude par rapport à cette décision».

Il ajoute aussi que «les professionnels du secteur redoutent un fort impact quant à cette disposition «préventive», et ils restent tributaires de la prochaine décision des Saoudiens de rouvrir leurs territoires pour les pèlerins et voyageurs».

Une déclaration qui laisse entendre que les effets du coronavirus risquent de se faire ressentir chez les agences de voyages, dans le cas où la suspension s'inscrit dans la durée. Il faut savoir en effet, que ces agences misent justement sur les saisons du Hadj et de la Omra pour augumenter leur chiffre d'affaires.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la mise en application de ladite décision n'a pas été sans conséquence.

Et son impact a été ressenti rapidement et sévèrement par plusieurs centaines de passagers qui devaient prendre le vol pour rejoindre jeudi dernier les Lieux saints.

Tous les vols à destination de l'Arabie saoudite, programmés jeudi dernier au niveau de l'aéroport international de d'Alger, aussi bien ceux assurés par la compagnie aérienne nationale Air Algérie que ceux des compagnies étrangères, ont été annulés.

Un vol de la compagnie Saudi Airlines qui devait décoller à 12h55, avec 288 passagers à son bord, a été annulé à la dernière minute. Ce qui a provoqué la déception des pèlerins algériens qui se disent pris en otage par la décision des autorités saoudiennes.