La part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes au titre des pays africains a atteint 20%, faisant de l'Algérie l'un des principaux fournisseurs de la Mauritanie, a indiqué, mardi dernier, à Alger, le directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem.

Ce responsable a, ainsi, fait savoir que les importations mauritaniennes de produits algériens représentent 20% du total des importations de Nouakchott en provenance des pays africains. Il dira aussi que l'Algérie est en mesure de porter en 2021 ses exportations jusqu'à 50 millions de dollars vers la Mauritanie, voire même de dépasser les 53 millions de dollars réalisés en 2017.

«À titre d'exemple, cite Bouchlaghem, nos exportations vers la Mauritanie ont enregistré une hausse de 100% durant le troisième trimestre 2020 (juillet à septembre) par rapport à la même période de 2019, atteignant près de neuf millions de dollars», a-t-il indiqué estimant que les chiffres de 2021 poursuivront leur tendance haussière suite à l'entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), qui introduit la libéralisation progressive des tarifs douaniers et la réduction des barrières non tarifaires.

Selon lui, la base logistique de Tindouf inaugurée en 2019 contribuera davantage au développement des échanges commerciaux entre les deux pays, soutenant ainsi que le programme du gouvernement, vise à renforcer les relations commerciales avec la Mauritanie ainsi qu'avec les pays de l'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria... Bouchlaghem a, par ailleurs, rappelé que l'organisation de la Foire des produits algériens à Nouakchott en 2018 a beaucoup contribué à donner un nouvel élan aux relations commerciales bilatérales. S'agissant des produits exportés, il a cité les produits agroalimentaires dont, notamment le sucre, les dattes, des préparations de sauces...Les produits industriels font aussi partie des principaux produits exportés vers ce pays tels que les articles en plastique, le ciment et les produits d'emballage et d'hygiène.

Il y a lieu de relever une évolution remarquée des exportations algériennes vers la Mauritanie depuis cinq ans. En effet, selon les chiffres de l'Office national de la Statistique de Mauritanie (Onsm), les exportations algériennes vers ce pays, «qui ne dépassaient guère les deux millions de dollars pendant une longue période, ont notablement progressé». Ce chiffre a évolué jusqu'à atteindre 53 millions de dollars en 2017 et 42 millions de dollars sur les neuf premiers mois de 2019. Pour les 9 premiers mois de l'année 2020, les exportations algériennes ont évolué en dents de scie à cause surtout du Covid-19. Elles ont atteint à peine 16,4 millions de dollars sur cette période, les prévisions pour l'ensemble de l'année écoulée étant de 20 millions de dollars. De plus, l'Algérie est devenue l'un des principaux fournisseurs africains de la Mauritanie. Selon les plus récentes statistiques, l'Algérie a occupé le 2ème rang parmi les fournisseurs africains de la Mauritanie en 2018. De grands groupes algériens tels que Télécom Algérie, Saidal, Maghreb Pipe Industries...pourraient opter pour une installation en Mauritanie durant l'année 2021 misant sur leur potentiel industriel et commercial et sur le projet, en cours, de bitumage de l'axe routier Tindouf-Zouerate. De nombreuses sociétés algériennes ont ouvert des showrooms ou disposent de représentants à Nouakchott comme Condor electronics, Sim, Faderco, Géant Electronics, Safcer, Divendus, Kia Algérie, Venus, ou encore Socothyd..