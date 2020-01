Des narcotrafiquants marocains fournissaient la marchandise et des Libyens finançaient les convois traversant le territoire national à partir du Sud algérien. Telles sont les conclusions du tribunal criminel près la cour d’Oran qui a, il y a quelque jours, en fin de journée, tranché une grosse affaire liée au trafic transfrontalier de drogue condamnant ses «acteurs» à la perpétuité. Une telle sentence prononcée par le président du tribunal est venue réconforter l’avocat général qui l’avait requise dans son plaidoyer. C’est une affaire, certes, liée au trafic de drogue, mais qui n’est pas comme les autres. Elle porte le sceau du trafic transfrontalier dont le bout du fil prend sa source à partir du voisin de l’Ouest, le Maroc, en transitant par la ville du Sud, Tebalbala dans la wilaya de Béchar.

Dans cette localité, la saisie opérée est estimée à 10 quintaux de kif traité provenant du Maroc. Ce «Go Fast digne des convois identiques à ceux opérés par les grands trafiquants de drogue», a été opéré par les deux individus répondant aux initiales de L.R et L.H. Le premier a été déjà jugé pour des affaires similaires et condamné à de lourdes peines, tandis que le nom du second revient dans les grandes affaires de trafic transfrontalier du sud du pays. Autrement dit, les justiciers du tribunal criminel d’Oran, en tranchant cette affaire, ont eu déjà à prendre tout leur temps pour l’étudier, avant de passer à son traitement commençant par le jugement des mis en cause jusqu’à leur condamnation.

Cette affaire remonte au mois de novembre 2016. Les éléments des gendarmes gardes-frontières au lieudit Bouesseroual à Tebalbala ont arrêté les deux mis en cause cités, alors qu’ils étaient à bord d’une voiture de marque Toyota Station. Cette voiture est, en plus d’être robuste, conçue pour braver les grandes dunes et les ergs du désert. Au moment des faits, elle était conduite par L.R., à son bord une quantité de 519 kg de kif. L’arrestation des deux mis en cause a été opérée après un accrochage ayant opposé les éléments sécuritaires et des narcotrafiquants marocains. L’un de ces derniers a réussi à prendre la fuite, tandis que le second a été abattu sur le champ.

Suite à son arrestation et sa confrontation, à la marchandise prohibée saisie, le dénommé L.H., accablé par les preuves, a estimé juste de reconnaître les faits. Il est donc passé aux aveux, tout en donnant le nom du principal accusé, un certain Salek appelé Bousnina qu’il avait connu en prison, alors que tous deux purgeaient leurs peines.

Libéré, ce dernier lui proposera d’activer avec lui dans le trafic de stupéfiants, le dénommé, L.H, n’a pas trop attendu pour répondre par l’affirmative. Et ce fut le «grand parcours» des deux narcotrafiquants, ayant tout d’abord opté pour la constitution d’une grande bande avec comme plan de transformer le territoire national en plaque tournante et de commercialisation du «cadeau» marocain.

Les deux mis en cause se rendront dans la ville de Bordj Badji Mokhtar pour rencontrer des trafiquants algériens puis vers El Khalil en territoire

malien, à 20 km de l’Algérie. Dans cette halte, ils ont été attendus comme des «princes». D’ailleurs, une Toyota «Station» leur a été «offerte » par des ressortissants libyens en possession d’armes de guerre. Les mis en cause sont allés à la grande conquête, en se lançant dans le trafic des stupéfiants à partir des frontières marocaines pour les remettre aux Libyens en contrepartie des sommes allant de 200 à 300 millions de centimes.

Accablé, le principal mis en cause, LH, n’a, lors de son procès, pas pu s’en défendre. Il s’est tout bonnement contenté de reconnaître les faits, expliquant qu’il travaillait chez ce fameux Salek qui lui aurait proposé ce trafic sous la menace. Des aveux en vrac tombaient desquels on pouvait extrapoler le fait que le commerce des stupéfiants et le trafic des armes de guerre sont deux phénomènes auxquels il est impératif de faire face en dépit de l’actuelle conjoncture politique que traverse le pays.

Une leçon est donc à retenir pour prendre toutes les dispositions nécessaires. Le démantèlement d’un tel réseau renseigne à plus d’un titre sur le danger qui menace le pays.