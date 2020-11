Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a présenté, hier, le projet de loi sur le kidnapping devant la commission juridique de l'APN. Lors de cette présentation, le garde des Sceaux a expliqué que le nouveau projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre les crimes d'enlèvement prévoit une série de mesures sévères, à leur tête la perpétuité ou la peine de mort pour les auteurs d'enlèvement d'enfants soulignant la possibilité de se constituer partie civile pour les associations activant dans la protection des droits humains.

Zeghmati a indiqué que le projet de loi, adopté par le Conseil des ministres dernièrement, apporte une approche «globale» à travers deux volets, l'un préventif et l'autre répressif avec des peines sévères. Plus précis, le ministre de la Justice a fait savoir que ce projet de loi comporte 54 articles répartis en sept chapitres et qu'il stipule que l'Etat se charge de la mise en place d'une Stratégie nationale de prévention contre le crime d'enlèvement, ce qui permet à l'ensemble des acteurs de la société, à commencer par la famille et l'école en passant par la société civile et les médias, de jouer un rôle important dans la lutte contre ce type de criminalité. Tout en précisant que le parquet va s'autosaisir dans ce genre d'affaires, le ministre annonce que toutes les peines de kidnapping auront un caractère «pénal» et vont aller de 10 à 15 ans d'emprisonnement dans le cas où la victime n'aurait subi aucune forme de violence ou de maltraitance et qu'elle soit majeure. Dans le cas de la prise de la victime en otage ou de recours à la violence lors de son enlèvement, la peine variera de 15 à 20 ans, a fait savoir Zeghmati précisant que la peine pourra aller jusqu'à la perpétuité, si la victime a subi un préjudice ou un handicap permanent ou aura été prise en otage pour demander une rançon.Enfin si la victime décède, la peine encourue est la peine capitale.