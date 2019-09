La cour de Bouira a prononcé une condamnation à perpétuité à l’encontre du nommé S.A., 47 ans, auteur d’un crime prémédité. Les faits remontent à mars 2017 quand l’auteur, jugé lors de cette session criminelle ouverte dimanche dernier, a mis fin aux jours d’une jeune fille de 25 ans qui travaillait avec lui dans une briqueterie de la commune d’Aomar. La soupçonnant d’avoir une relation avec un collègue, l’« amoureux » est passé à l’acte et a tué sa compagne avant de se rendre aux autorités judiciaires. Les rapports d’expertise et d’autopsie ont conclu à une hémorragie interne due à des coups violents sur la tête de la victime. Fort de ces preuves et arguments, le parquet a requis la perpétuité et a été suivi par le juge et ses assesseurs, qui ont maintenu la même peine. L’auteur laisse derrière lui une famille composée de son épouse et de ses trois enfants. La victime, elle est partie à la fleur de l’âge. Ce drame a ému l’assistance. Rappelons que, cette session criminelle d’automne 2019 s’est ouverte le 22 du mois au niveau de la cour de Bouira. Cette session, la première depuis le remaniement à la tête de l’instance avec la nomination de Mohamed Laggoun en sa qualité de président et de Mohamed Lazizi Tayeb dans les fonctions de procureur général, a retenu à son ordre du jour 33 dossiers. Sont impliqués dans ces dossiers 38 détenus et 21 personnes qui comparaîtront directement. Concernant les chefs d’accusation, huit dossiers concernent des crimes ou tentatives d’homicide. Neuf affaires relèvent du délit d’atteinte à la pudeur. Six sont des poursuites pour constitution de bande de malfaiteurs. Les stupéfiants se résument à trois affaires. Le faux et usage de faux clôture la liste avec une affaire qui sera jugée.