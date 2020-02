Quatre condamnations à la perpétuité et quatre acquittements ont été prononcés en fin de semaine par le tribunal criminel près la cour d’Oran, ayant traité le dossier de huit individus cités dans la plus grande affaire liée au trafic de 7 tonnes de drogue, dont la valeur financière de cette marchandise prohibée est estimée à plus de 160 milliards de centimes. L’avocat général n’a pas été indulgent dans son plaidoyer, en s’appuyant sur le Code pénal à mettre rigoureusement en application Ayant été invité par le président du tribunal à faire valoir la loi, il n’a pas hésité à requérir la prison à vie contre les huit accusés cités dans cette affaire, dont la genèse remonte à près de 6 années. L’affaire traitée par les justiciers d’Oran est identique à celle traitée par les justiciers colombiens ayant mis en exergue le plus grand trafiquant du monde, en l’occurrence Pablo Escobar. Tout compte fait. le principal accusé de l’affaire d’Oran n’est autre que l’un des bras droits du plus grand trafiquant algérien, à savoir Zendjabil, décédé après avoir été admis sous un faux nom dans une clinique privée établie à Oran. Le baron tant recherché a, avant son arrestation, fait l’objet de six mandats d’arrêt internationaux lancés à son encontre pour ses « activités», dont les ramifications s’étendaient du voisin de l’Ouest, le Maroc, jusqu’au Moyen-Orient en transitant par la ville frontalière de Maghnia, Oran, Chlef et Ouargla. Ils sont huit personnes citées dans cette affaire ayant à leur actif plusieurs affaires remontant à plusieurs années. Pourtant, malgré les mandats d’arrêt lancés contre eux, ils sont restés en fuite, cela explique la structuration coordonnée de ces réseaux. Leur jugement a été reporté à plusieurs reprises pour plusieurs motifs, dont absence des avocats, non-transfert des accusés pour leur jugement etc. Les mis en cause ne sont pas de simples trafiquants de drogue. À en décortiquer le document d’accusation, l’on comprendra qu’ils agissent en totale confiance en leurs capacités de nuisance. Ils sont plutôt ingénieux dans leur trafic. D’ailleurs, ils ont réussi à se mettre à l’abri, des années durant, malgré les recherches lancées à leur encontre avant que leur réseau ne tombe suite à la saisie, par les enquêteurs, de leur marchandise, 7840 kg de kif qu’ils ont soigneusement dissimulé, dans un camion au niveau d’une cabine saharienne tractée, aménagée pour dissimuler le kif traité et le transporter en vue de son écoulement. Cette prise a donné de boulimiques appétences pour d’autres consécrations pour les enquêteurs qui ont, par la même, procédé à la saisie de neuf véhicules dont trois camions et une cabine saharienne. Et ce n’est pas terminé. Les différents rounds d’enquêtes et des auditions ont éclairci cette affaire s’étalant vers d’autres horizons et cassé tous les maillons composant la chaîne de ce réseau de trafiquants de drogue. La perquisition opérée dans une habitation située dans la commune de Bir El Djir a permis la saisie de 3 grammes de cocaïne et 2 kg de graines de chanvre indien et des documents administratifs belges. Dans cette offensive, six personnes ont été neutralisées, alors que deux autres se sont évaporées dans la nature en ayant pris la fuite. De fil en aiguille, les enquêteurs ont pris tout le temps nécessaire pour rattraper les deux individus en cavale qu’ils ont arrêtés. À la barre, les mis en cause ont agi comme le font tous les accusés accablés par des preuves palpables en se disculpant. À l’exception des deux accusés arrêtés en possession des stupéfiants, le reste du réseau, soit les six autres membres, ont réfuté en bloc les chefs d’inculpations pour lesquels il sont poursuivis.