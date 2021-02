Les procès des détenus du Hirak se suivent et se ressemblent. Alors que certains ont été graciés, d' au-tres libérés après avoir purgé leur peine, d'autres attendent leur procès depuis longtemps. En attente depuis novembre dernier, soit après 14 mois d'incarcération, Walid Nekiche, le plus ancien détenu du Hirak, a vu son procès s'ouvrir enfin devant le tribunal criminel de Dar El Beïda (Alger). Le procureur de la République a requis une peine de prison à perpétuité à l'encontre de ce détenu. Il est poursuivi pour les chefs d'inculpation d'«atteinte à la sécurité nationale» et «complot contre l' Etat». La parquet a requis la même peine à l'encontre de Kamel Bensaâd, issu de la même localité que Walid Nekiche(M'kira, dans la wilaya de Tizi Ouzou). Il a été arrêté le 26 novembre 2020 et placé sous mandat de dépôt à la prison d'El Harrach. À titre de rappel, Walid Nekiche a été arrêté lors de la marche des étudiants à Alger le mardi 26 novembre 2019 et placé sous mandat de dépôt, une semaine plus tard, par le tribunal de Bab El Oued. L'accusé aurait pris, à la veille de l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, soit lors de la marche du 26 novembre 2019, des photos sur le déploiement des services de sécurité à Alger-Centre qu'il aurait envoyé à son ami espagnol. Il aurait également avoué son appartenance au MAK. Le détenu a indiqué, lors de son audience, que ces aveux lui ont été extorqués lors de sa garde à vue. Un collectif d'une vingtaine d'avocats a plaidé l'innocence de cet étudiant de 24 ans à l'Institut national supérieur de la pêche et de l'aquaculture d'Alger. Outre Kamel Bensaâd et son frère Redouane, deux autres personnes, à savoir Rachid Allili et Lyès Messaoudi, sont cités dans le même dossier du détenu Walid Nekiche. La chambre d'accusation près la cour d'Alger a ordonné, en septembre dernier, le renvoi du dossier du détenu Walid Nekiche devant le tribunal criminel. D'après le Clnd, « c'est suite à l'appel du collectif des avocats de la défense quant à la décision du juge d'instruction près le tribunal de Baïnem (Bab El Oued) en date du 13 août 2020, de la transmission du dossier du détenu Walid Nekiche au procureur général, que cette affaire a été programmée pour le 30 août à la cour d'Alger». Dans ce contexte, Mohcine Belabbas a écrit, hier, sur sa page facebouk: «Walid Nekiche a été victime d'une privation de liberté illégale. Rien ne peut justifier sa détention provisoire de 14 mois. Jeune étudiant engagé dans le Hirak(...), il mérite reconnaissance. Quelle que soit l'issue de son procès demain, il doit avoir droit à une réhabilitation. Il est temps pour les juges de commencer à s'amender et à ne pas se rendre coupable de déni de justice.» Par ailleurs, quelque neuf jeunes du Hirak ont été convoqués, hier, devant le tribunal de Guelma. Ils sont poursuivis pour «incitation à attroupement non armé». Le verdict du procès en appel de Badi Abidine, blogueur, journaliste et activiste du Hirak, devait être rendu hier. Il a été arrêté le 10 août dernier et placé en garde à vue, après avoir publié sa convocation par le tribunal de Tamanrasset. Il a été condamné en première instance à 18 mois de prison ferme, le 14 décembre dernier. À Tizi Ouzou, Samira Idir, militante et élue indépendante à l'APW de Tizi Ouzou, a été condamnée, avant-hier, par le tribunal d' Azazga à payer une amende de 100000 dinars.