«Un principe de base de la politique interne et des relations internationales», de l’Algérie. C’est ainsi que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement et ministre de la Culture par intérim, Hassane Rabhi, a qualifié, samedi à Alger, les «droits de l’homme» dont le monde vient de célébrer la journée d’adoption par l’ONU, un certain 10 décembre 1948. «L’attachement de l’Algérie au respect et à la promotion des droits de l’homme est l’un des principes de base de sa politique interne et de ses relations internationales, et ce, partant des préceptes de notre noble religion qui a érigé l’homme au rang de successeur (d’Allah) sur terre, et de son engagement vis-à-vis des chartes qu’elle a ratifiées», a indiqué le ministre, dans une allocution à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme organisée sous le slogan : «Les jeunes défendent les droits de l’homme.»

Pour lui, cette journée est une occasion pour saluer la teneur du discours d’investiture du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il a souligné le grand intérêt qu’il accorde aux droits de l’homme en affirmant que «personne ne subira d’injustice en Algérie». Le ministre Rabhi a rappelé que «la célébration de cette journée en Algérie coïncide cette année avec un évènement national important, en l’occurrence la réussite de l’élection présidentielle du 12 décembre dernier».