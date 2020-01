Pour la première fois depuis l’indépendance, la composante du gouvernement ne tient pas compte des équilibres politiques, régionaux ou encore des prêts d’allégeance, mais plutôt des priorités et des urgences nationales. Ainsi, la principale caractéristique de l’actuelle équipe gouvernementale est la prédominance des départements à caractère et à vocation économiques. Il y a là le signe d’une démarche fortement axée sur la relance des secteurs déjà productifs, mais aussi l’ouverture de nouvelles perspectives, aussi bien pour les opérateurs que pour les jeunes qui, dans le sillage de la révolution technologique, se sont imposés comme les véritables atouts des métiers d’avenir. L’objectif par excellence est de promouvoir la production nationale et surtout de diversifier notre économie, de manière à réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Dans ce contexte, les préoccupations de la société se voient dédiées à des ministères à part entière. En effet, pas moins de trois ministères s’occuperont désormais de la microentreprise, des start-up et de l’économie de la connaissance, ainsi que des Incubateurs. Dans ce domaine, «des incubateurs de projets seront créés dans toutes les grandes villes du pays, ainsi qu’au niveau des pôles universitaires», comme l’avait déclaré Abdelmadjid Tebboune. Une démarche qui devrait permettre d’avoir des structures officielles et organisées pour appuyer les jeunes dans la conception et l’élaboration de leurs projets et les accompagner également dans la mise en œuvre de ces projets, à travers la création de petites entreprises. Pour cela, les tutelles apporteront les facilitations administratives et fiscales au profit, notamment, des start-up et des PME. Les nouvelles technologies et les télécommunications étant les secteurs de prédilection des jeunes, les nouvelles entreprises contribueraient au développement de l’industrie du numérique, ce qui permettrait de bâtir une véritable économie du savoir et, à la fois, absorber le chômage au sein de cette large frange. Le développement de l’agriculture saharienne et des montagnes et la préservation de l’environnement dans les régions du Sud, sont parmi les défis du nouveau gouvernement. Celui-ci s’est vu renforcer par deux ministres délégués pour œuvrer à transformer des régions du Sud en zone de production agricole et animale. Ces ministères devront, entre autres, appuyer la filière des dattes, relancer la culture des produits du terroir, protéger les produits locaux en instaurant les normes de labellisation, en vue de faciliter leur exportation. Ils auront aussi pour mission de redynamiser le programme de lutte contre la désertification à travers la relance du Barrage vert. La consolidation de cette ceinture vise à protéger la steppe et les Hauts-Plateaux. En plus de l’aspect organisationnel qu’apporteront ces administrations, elles accorderont des incitations fiscales au profit des start-up et des PME activant dans ses domaines, ainsi que des femmes au foyer contribuant à l’économie. La promotion de ces régions sur les plans économique et environnemental maintiendrait l’équilibre de la densité des habitants et serait génératrice de grandes opportunités d’investissement et d’emplois, ce qui voudrait dire, drainer des financements hors subventions de l’Etat.Pour le commerce extérieur, le nouveau ministre délégué prendra en charge l’exportation des produits nationaux vers d’autres pays, en mettant à profit les accords conclus par l’Algérie sur les plans régionaux, à travers notamment, les zones de libre- échange arabes et africaines (Zale et Zlecaf). Cette orientation vient remédier au grand déséquilibre essuyé par notre pays, dans le cadre de l’Accord d’association avec l’Union européenne qui, non seulement n’a pas drainé des investissements directs mais, à sa solde, l’Algérie exporte pour un dollar et importe pour 2 dollars. Même le cinéma, l’industrie cinématographique et la production culturelle sont hissées au rang de ministères. Ces domaines, qui s’appuient sur les subventions de l’Etat, seront soumis à des critères de performance et de rentabilité pour relancer leur productivité et en faire, ainsi, des vecteurs de richesse et d’emplois. Le secteur privé national sera fortement appuyé par l’Etat en vue d’y investir, pour qu’à moyen terme, notre production puisse être exportée. Enfin, l’industrie pharmaceutique, jusque-là le maillon faible, sort de la coupe de la santé et traduit la volonté des pouvoirs publics de lui accorder plus d’attention. Des mécanismes de renforcement de cette industrie, notamment par des incitations fiscales, iraient dans le sens de réduire la facture de l’importation, établie à 886,42 millions de dollars en 2018.