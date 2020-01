«J’arrive, je serai de retour après les fêtes !». C’est le message plein de joie que nous a envoyé un Espagnol, travaillant dans une multinationale à Alger, mais qui a été contraint de quitter précipitamment le pays au mois d’avril dernier. En effet, l’année qui vient de s’écouler a été marquée par le «Hirak», reléguant l’économie au second plan. Beaucoup de multinationales ont rappelé leurs employés étrangers, faute d’une activité économique au ralenti et un flou politique.

Mais, voilà que l’élection d’un nouveau président de la République semble avoir changé les choses. «Je ne pensais vraiment pas que nous allions revenir», avoue notre ami qui révèle avoir reçu la bonne nouvelle à la veille de Noël. Un cadeau de fin d’année qu’il n’est pas le seul à avoir reçu…

Plusieurs de ceux que l’on appelle les «expats» devraient revenir en ce début d’année. C’est le cas d’ingénieurs portugais qui dirigent le chantier du siége d’une grande banque internationale au niveau de Chéraga.

La semaine dernière ils ont informé leurs collaborateurs algériens de leur retour, tout en rappelant certains qui ont quitté l’entreprise après leur départ. C’est également le cas de plusieurs entreprises européennes installées à Oran.

Elles s’étaient mises au service minimum, renvoyant au bercail une grande partie des employés étrangers. « Ils m’ont rappelé cette semaine pour que l’on retravaille ensemble. Ils ont réservé plusieurs billets pour leurs employés en ce début d’année », rapporte Wassil, le gérant d’une agence de voyages. Un retour des personnelles étrangers qui pourrait être le signe d’un retour à la normale. On n’est pas devant le «complexe du colonisé» en se réjouissant de voir des étrangers débarqués, mais vu la situation des plus difficiles qu’a vécue l’Algérie ce retour peut être considéré comme un signe de confiance de la part des partenaires étrangers.