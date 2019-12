Les choses semblent s’accélérer. Au-delà, de la composition du gouvernement et de son programme, le président de la République est très attendu sur son action politique. Ainsi, la prochaine étape sera la formation de son équipe gouvernementale, une mission confiée officiellement au Premier ministre. Après la constitution de son staff gouvernemental, le président de la République devrait concrétiser son programme électoral. Au-delà de la mise en œuvre des 54 engagements annoncés lors de sa campagne électorale, le chef de l’Etat devrait procéder au lancement du dialogue et des concertations autour des amendements à porter à la Constitution. Il faut noter que ce dossier politique constitue la priorité du chantier des réformes que compte mener le chef de l’ Etat. à titre de rappel, le chef de l’Etat a «tendu la main au Hirak» à l’issue de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle. C’est le Premier ministre fraîchement désigné , Abdelaziz Djerad qui doit convertir le programme de Tebboune en plan d’action à présenter prochainement aux Algériens. La suppression de l’IRG pour les salaires inférieurs à 30 000 DA, l’éradication de la crise de logement, la création d’une banque spécifique aux petites entreprises, poursuivre l’opération de lutte contre la corruption. et soutien aux jeunes start-up porteuses de projets, en mettant fin à la marginalisation exercée à l’encontre des jeunes originaires des wilayas du Sud du pays. Il s’agit de l’amendement de la Constitution qui doit passer par la mise sur pied d’une commission d’experts. La mise en œuvre de ses 54 engagements. « Si je suis élu président de la République, je procéderai à la révision de la Constitution pour codifier les revendications du Hirak populaire, éviter l’autocratie et outrepasser l’économie basée sur l’exclusion d’une partie au détriment d’une autre », avait bien déclaré le candidat Abdelmadjid Tebboune dans ses meetings électoraux. Il a promis également la révision de l’actuelle loi électorale pour donner la chance aux jeunes et lutter contre le phénomène de l’utilisation de l’argent pour influer sur le processus électoral. Dans ce contexte, le président a reçu avant-hier l’ancien chef du gouvernement, Ahmed Benbitour. Ce dernier, qui s’est inscrit en porte-à-faux contre la tenue de l’élection présidentielle, a toujours plaidé pour une transition démocratique pour opérer un changement du système de gouvernance. Le MSP à travers la voix de son président, Abderezzak Makri a annoncé hier que « « sa formation est disposée à participer au dialogue auquel a appelé Abdelmadjid Tebboune ». De son côté, Soufiane Djilali, a indiqué dans sa déclaration du 17 décembre dernier que « Jil Jadid accepte le dialogue à condition que les détenus d’opinion soient libérés, précisant, toutefois, qu’il ne représente pas le Hirak et ne parle qu’en son nom et au nom de celles et ceux qui lui font confiance ». Par ailleurs, la libération des détenus, les champs politique et médiatique public et privé et la levée des entraves à l’exercice des libertés, sont des meures d’apaisement réclamées par les partis du pacte de l’Alternative démocratique(PAD) et le Hirak.