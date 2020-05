Dans quatre jours, le confinement partiel imposé par les autorités sur l'ensemble du pays prendra fin. Il sera peut-être renouvelé, tout en étant aussi allégé pour commencer sa levée graduelle, mais ce qui reste certain, c'est qu'un retour progressif vers une vie normale va s'opérer. Et à tous les niveaux. En politique, l'hibernation que connaissent les partis et autres formations va prendre fin avec le lancement du débat sur le projet de révision de la Constitution. Un débat différé en raison de l'apparition de ce nouveau virus qui a mis la vie sur Terre entre parenthèses. Déposée sur le bureau du président Tebboune, le 24 mars, la mouture de l'avant-projet sur les amendements de la Constitution, qui a été confectionnée par le comité d'experts, installé en janvier dernier par le chef de l'Etat qui lui a confié des «axes de travail» pour modifier la Loi fondamentale de la République, a été remise début mai aux partis, associations et syndicats algériens. C'était en plein Ramadhan, le mois qui ralentit généralement le rythme de la vie publique. Le contexte ne se prêtait donc pas du tout au lancement d'un débat national serein, mais cela n'est plus le cas. Les premières réactions des partis ont été, cependant, enregistrées à l'exemple du Parti du renouveau algérien (PRA) qui a estimé que l'avant-projet de révision constitutionnelle «consolide les libertés et contribue à la consécration de la démocratie» ou encore Ahd 54 qui a considéré que l'avant-projet n'a pas apporté le plus attendu par la classe politique. Sans surprise, le RND, le FLN et le MPA se sont félicités, alors que le MSP a émis des réserves considérant que la mouture proposée ne tranche pas «sur le type de régime politique, maintenant une forme hybride qui ne représente aucune de celles connues de par le monde». La formation a pointé aussi l'«opacité» qui entoure le poste de vice-président, son rôle, ses attributions et la forme de sa désignation. Il ne s'agit là que des premières observations faites par les formations politiques qui sont loin, il faut le dire, de représenter la société. Car, depuis le 22 février 2019, les Algériens qui se sont réappropriés le droit à s'exprimer, ont mis à nu, lors de la dernière présidentielle le poids de toutes les formations politiques. Mais même si les partis sont loin d'exprimer la volonté populaire, leur participation au débat demeure nécessaire en raison de leur longue expérience dans la politique. Outre les partis politiques, les personnalités nationales, les syndicats, les constitutionnalistes et juristes, tous devront prendre part à la grande discussion sur le projet de révision de la Constitution. Pour l'heure, les consultations ne font que commencer. Et il ne s'agit là que d'une mouture «qui servira de base au débat sur la révision de la Constitution», comme l'a affirmé le ministre-conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd Mohand-Oussaïd. En parlant de l'amendement prochain de la Constitution, le président, lui, a promis que «ce ne sera pas du sur-mesure pour un président, un clan ou un mode de gouvernance». Il s'est aussi engagé à opérer autant d'amendements et de changements «jusqu'à ce que nous parviendrons à une Constitution consensuelle». Arriver à un «consensus» sur le texte qui fixera toutes les règles, hiérarchisera l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés et définira les droits et les libertés des citoyens, cela équivaut, assurément, à la matérialisation d'un Etat démocratique. Il faudra cependant que la participation à ce débat soit large et que les Algériens enrichissent le brouillon des experts. L'avant-projet de la Loi fondamentale qui sera soumis après enrichissement, au Parlement avant d'être adopté par voie référendaire, devra signer l'acte de naissance de la nouvelle République dont rêve tout Algérien.