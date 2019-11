Le président du parti Talaïe El Hourriyet et candidat à l’élection présidentielle, Ali Benflis continue son périple pour le huitième jour de son déplacement dans le cadre de la campagne électorale.

Le candidat Ali Benflis diversifie son approche de campagne en utilisant tous les espaces susceptibles de lui permettre de faire connaître son programme électoral et entendre sa voix le plus possible.

C’est le cas lors de son passage à la Radio nationale Chaîne 3 où il a rappelé les grandes lignes de son programme et ses objectifs si le peuple le choisirait comme président de la République.

Benflis a soulevé ses «urgences» au plan politique, économique et social. C’est le leitmotiv qui a caractérisé son passage à la Radio nationale chaîne 3.

Le candidat Ali Benflis a choisi pour son huitième jour à se déplacer dans la wilaya de M’sila et Bordj Bou Arréridj.

Ce déplacement a été consacré au thème de la politique étrangère de l’Algérie et les voies et moyens pour la réhabiliter et la déployer à nouveau.

A ce propos, le candidat Ali Benflis a souligné que «l’Algérie traitera avec les Etats en tant qu’Etats souverains avec le principe de réciprocité», et d’ajouter «la politique étrangère de l’ancien régime à conduit à une personnalisation des relations extérieures de l’Algérie avec les autres Etats », a-t-il tempêté.

Benflis n’a pas raté l’occasion pour expliquer les raisons qui ont motivé sa candidature à la magistrature suprême.

Dans ce sens, le candidat à la présidentielle a affirmé que « l’objectif n’était pas de me mettre au service de ma personne ou de ma famille, mais je m’inscris dans le cadre d’une démarche tendant à fonder un Etat démocratique social souverain dans le cadre des principes islamiques, et ce au service de la souveraineté du peuple», a-t-il souligné.

Pour ainsi dire, la sortie d’hier du candidat Benflis se voulait comme «une urgence diplomatique» telle que cela est développé dans son programme électoral.

De ce point de vue, Ali Benflis a rétorqué qu’«il est temps de réhabiliter le projet de l’Union maghrébine et la révision de notre politique étrangère avec l’Union européenne et la création d’un Conseil de sécurité nationale», a-t-il souligné.

Dans le même registre, Ali Benflis a rappelé que son programme présidentiel «s’attache à redonner la place de l’Algérie et son rôle prépondérant dans le Monde arabe surtout avec les problèmes que vit le pays et ses voisins dans un contexte géostratégique très délicat», a-t-il rappelé.

Il a affirmé que la politique étrangère de l’Algérie «doit être inspirée des valeurs de la révolution du 1er Novembre en matière de la libération et de l’indépendance des peuples et la souveraineté de leurs Etats et la coopération avec eux sans s’ingérer et s’immiscer dans leurs affaires internes», a-t-il indiqué.