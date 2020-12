Le gouvernement prend très au sérieux la vaccination anti-Covid-19. L'intérêt spécial que l'Exécutif accorde à la prochaine phase de la lutte contre la pandémie se justifie par le fait que celle-ci sera décisive et constitue l'ultime étape dans la guerre que mène l'humanité contre cet ennemi invisible. Rater la vaccination, pour une raison ou une autre, équivaut à maintenir les mesures de prévention retenues par le gouvernement pour freiner la propagation du virus. C'est dire que le pays s'engage dans une voie assez délicate où le gouvernement n'a pas droit à l'erreur. Aussi, la préconisation d'une sorte de protocole pour gérer l'opération vaccination est une excellente idée. D'abord pour l'efficacité de la démarche en elle-même, mais aussi et surtout en raison du caractère inédit d'une opération, encore jamais entreprise dans le monde entier. Ce que s'apprête à faire l'Algérie, à l'instar de tous les pays du monde, n'a rien à voir avec l'activité vaccinale classique. L'ampleur de l'opération exige une parfaite maîtrise de toutes les étapes qu'il va falloir traverser pour faire parvenir le vaccin jusqu'au citoyen. C'est dire que les missions des deux Task force qu'installera le gouvernement seront au coeur du succès ou de l'échec de l'opération vaccination. Il est question pour la Task force que conduira le ministre de la Santé de «proposer la stratégie d'acquisition du vaccin». Ce n'est pas rien comme travail à abattre. Il faut au préalable identifier les différents fabricants, le niveau d'efficacité de leurs produits, les conditions de transport, les prix...

Bref, il s'agira d'établir une feuille de route précise, à même de constituer une aide précieuse du gouvernement lorsque viendra le temps de passer commande. Le même groupe de travail devra faire montre d'imagination pour mettre en place un plan de vaccination. Sachant le caractère inédit de l'opération à venir, un protocole strict doit être «imaginé» pour garantir le succès de la vaccination. La troisième mission consiste en l'identification du «personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de vaccination». À ce niveau également, la réflexion doit être profonde pour éviter un couac en cours de chemin. La première Task force se doit donc d'être très précise dans ses propositions et préconisations. Tout est important, lorsqu'on a affaire à un exercice inédit. Il y aura toujours un problème auquel, on n'a pas pensé.

Pour la seconde Task force, que présidera le ministre de l'Intérieur, les missions ne seront pas moins importantes. Il sera question de mettre en place une organisation logistique complexe, de par la nature du produit et l'ampleur de l'opération, notamment en rapport avec l'immensité du territoire national. Même si l'on peut considérer qu'en l'état actuel des capacités du pays en la matière, il ne sera pas très difficile de relever le défi, il reste qu'une préparation préalable est de rigueur, avec en plus des plans de secours en cas de problème inattendu.

Mais là où visiblement, il sera difficile de relever le défi, quoi qu'il n'y ait pas d'autres choix, ce sera au niveau du stockage. Le vaccin n'est pas un produit comme un autre et à plus forte raison celui contre le coronavirus, fabriqué dans des conditions particulières et qui exige donc des aires de stockage devant remplir des critères précis. La Task force devra identifier ces endroits, s'assurer de leur qualité, tout en s'assurant de leur disponibilité à travers toutes les wilayas. Un vrai casse-tête. Et après toutes ces mesures nécessaires, viendra la distribution du vaccin, qui doit elle aussi obéir à un protocole précis. Et pour cause, il va falloir prévoir des centaines de véhicules dédiés à pareille activité, s'assurer d'un plan «B», en cas de soucis particuliers et faire en sorte à ce que tous les points de vaccinations soient alimentés en temps et en heure. C'est à ce prix que l'Algérie réussira sa campagne de vaccination anti-Covid-19.