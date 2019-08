Comme pour l’Aïd El Fitr, aussi bien la Dgsn que le commandement de la Gendarmerie nationale mettront au point un plan de sécurité spécial dont l’objectif est d’assurer le déroulement de la fête en toute quiétude.

La mise en place de mesures spéciales, se traduit, par la mobilisation, H/24, des forces de police et de la Gendarmerie nationale à travers le territoire national, dans les lieux publics, notamment les espaces de loisirs, les gares routières et les mosquées. Cela consiste en la mobilisation des forces de sécurité tout au long de la journée, à travers une présence permanente et continue en tenue officielle et civile.

La surveillance, comme indiquée plus haut ciblera plus particulièrement les marchés, espaces de loisirs, gares routières et mosquées, tout en intensifiant les opérations de contrôle et de fouille et assurant la fluidité du trafic routier. Pour sa part la direction générale de la Sûreté nationale compte, à travers ce plan sécuritaire spécial, multiplier les points de contrôle et de surveillance, outre le renforcement des patrouilles pédestres et mobiles, afin d’assurer la sécurité des citoyens et d’instaurer un climat de quiétude durant les jours de l’Aïd El Adha. Les barrages fixes seront renforcés, à cet effet, au niveau des autoroutes et des axes principaux et secondaires pour davantage de fluidité du trafic routier. Même chose pour les forces de la Gendarmerie nationale qui mobiliseront des patrouilles fixes et mobiles au niveau des axes routiers qui dépendent de leurs compétences.

Les usagers de la route sont appelés à faire preuve de vigilance et à respecter le Code de la route et de contacter les numéros verts mis à la disposition des citoyens 24h/24h.

Le dispositif sécuritaire comme à l’accoutumée devrait toucher toutes les zones urbaines, semi urbaines, rurales et sahariennes, relevant du territoire de compétence de la Gendarmerie nationale qui exerce en extra-muros, notamment au niveau des voies de circulation et des agglomérations urbaines, durant cette fête qui se caractérise par une importante mobilité et un trafic routier très dense, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des villes ou entre les wilayas. Toutes les unités de la Gendarmerie nationale seront en service, sur l’ensemble des wilayas du pays, durant les jours de l’Aïd pour assurer la continuité du service. On note aussi la mobilisation des unités d’intervention par prévention durant toute la période de l’Aïd, mais aussi avant et après.

Le dispositif en question visant à garantir la sécurité et la tranquillité publiques pour les citoyens sera donc visible et apparent trois jours avant le jour J et concernera toutes les zones de compétence de la GN. Ce plan entrera en service 72 heures avant le jour de l’Aïd, soit à partir d’aujourd’hui.