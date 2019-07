Pas moins de 1 260 piqûres de scorpions, dont quatre ayant causé des décès, ont été enregistrées depuis le début de l’année dans la wilaya de Ouargla, a-t-on appris hier auprès de la direction locale de la santé et de la population (DSP). Le service de prévention de la DSP a signalé que les personnes victimes de piqûres de scorpion ont été totalement prises en charge au niveau des structures hospitalières de la wilaya. Selon les données fournies par la DSP et arrêtées à la troisième semaine de ce mois de juillet, le plus grand nombre de cas de piqûres de scorpions, soit 446 cas, a été relevé durant le mois de juin, période coïncidant avec le début des chaleurs estivales.