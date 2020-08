Plus de 29 000 Algériens ont été rapatriés en trois étapes depuis le lancement, au mois de mars dernier, de l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger suite à la pandémie du Covid-19.

Selon un bilan communiqué par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger suite à la pandémie du Covid-19, «se poursuit».

Ainsi, détaille le bilan des AE, «jusqu'à la date du 16 août 2020, l'Algérie a rapatrié 29 284 de ses citoyens en trois étapes, depuis le lancement de l'opération en mars dernier. Plus de 100 vols aériens et quatre dessertes maritimes ont été nécessaires, ceci, sans compter les rapatriés à travers les frontières terrestres».

«La troisième étape de l'opération lancée depuis le 4 août a permis le rapatriement de 5 738 citoyens à bord de 23 vols et à travers les frontières terrestres pour les ressortissants algériens bloqués en Tunisie.»

Le porte-parole du MAE a fait état du bilan chiffré des opérations menées depuis le 4 août en cours en précisant que 621 citoyens ont été rapatriés les 4 et 5 août à bord de deux vols en provenance de Paris (France), alors que 393 ressortissants nationaux l'ont été de Tunisie le 6 août à travers le point de passage frontalier Oum Teboul (El Tarf), dont des citoyens tunisiens et étrangers résidant en Algérie.

Par ailleurs, le 7 août 2020, l'Algérie a procédé au rapatriement de 309 Algériens à partir de Paris (France), et de 305 à partir d'Istanbul (Turquie), auxquels il faut ajouter celui de 241 citoyens en provenance de Washington (Etats-Unis).

Le 8 août, un total de

307 Algériens a été rapatrié vers Alger en provenance de Paris (France), 301 citoyens vers l'aéroport d'Alger en provenance d'Istanbul (Turquie) ainsi que 266 citoyens vers Oran en provenance de Dubaï (Emirats arabes unis), le rapatriement de 187 citoyens vers Alger en provenance de Doha (Qatar) et de 99 citoyens vers Alger en provenance de Johannesburg (Afrique du Sud), de Luanda (Angola), de Libreville (Gabon) et d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Dans la même journée du 8 août, 92 citoyens ont pu joindre Alger en provenance du Koweït, en sus de 51 autres vers Alger en provenance de Khartoum (Soudan).

Le 9 août, c'est un total de 310 ressortissants nationaux qui ont été rapatriés vers Constantine en provenance d'Istanbul (Turquie) et 282 au-tres rapatriés vers Alger en provenance de Djeddah (Arabie saoudite). À ceux-là, précise-t-on, l'on compte 247 citoyens vers Alger en provenance de Londres (Royaume-Uni) et de 152 autres en provenance de Paris (France).

Le 11 août, un total de 269 citoyens ont été rapatriés vers le pays en provenance de Dubaï (EAU), et de 253 individus ont été rapatriés vers Alger en provenance de Montréal (Canada) et le rapatriement de 97 Algériens vers Annaba sur un vol en provenance de Doha (Qatar), dont 72 citoyens algériens qui étaient bloqués en Irak, et le rapatriement de

89 citoyens vers El Oued en provenance de Dakar (Sénégal) et de Nouakchott (Mauritanie).

Le 13 août 2020, un total de 306 citoyens ont été rapatriés vers Oran en provenance d'Istanbul (Turquie), et de 253 citoyens vers la même ville en provenance de Washington (Etats-Unis).

Samedi 15 août 2020, 308 citoyens ont été rapatriés vers Alger en provenance de l'aéroport d'Orly (France). L'opération de rapatriement, qui touche à sa fin, compte dans sa troisième étape quelques vols supplémentaires en cours de programmation pour le rapatriement du reste des Algériens toujours bloqués à l'étranger.