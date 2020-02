La prolifération des constructions illicites à Annaba a atteint des proportions telles que la ville s’en trouve ceinturée et étouffée renvoyant une image défigurée d’une cité considérée comme pôle touristique. Cette situation a été examinée en urgence, le mois de janvier dernier par l’ex-wali de Annaba, Toufik Mezhoud, pour décider des mesures à prendre en vue de l’éradiquer et redonner à la ville son aura d’antan.

À cet effet, une opération de démolition de toutes constructions illicites, survenues après le processus de recensement, ciblant les unités anarchiques, devant faire objet de recasement. Depuis le lancement de cette opération, première du genre à Annaba, les pouvoirs en charge de l’opération, ont rasé plus de 300 constructions illicites, touchant notamment le fameux bidonville de Sidi Harb et El Fakharine entre autres. Cette guerre à double tranchant vise d’une part, à freiner le recours à ce type de constructions, et d’autre part, à faire face à la mafia des constructions illicites. Car, force est de noter que, les constructions illicites composant ces bidonvilles et bien d’autres, sont une source de gain, à une mafia bien structurée. Cette mafia accoudée dans son trafic par des courtiers exerçant un marketing pour écouler un produit, loin de faire partie de l’immobilier. Puisque le marché des constructions illicites alimente un autre, le moins que l’on puisse qualifier de lucratif, pour des réseaux qui ont jeté leur dévolu sur les terrains domaniaux, pour construire et vendre ses unités anarchiques, à des gens pour la plupart en quête d’une fortune, à travers l’acquisition d’un logement social destiné à être vendu.

D’ailleurs, il est à noter que, la sempiternelle prolifération des constructions illicites à Annaba, est le résultat d’une politique aussi bien de laxisme que d’indifférence. Un fait retenu à l’actif d’une période où les autorités locales étaient occupées à gérer des situations qui avaient trait à l’ordre et à la sécurité publiques.

La mafia des constructions illicites et les clients de ce genre d’habitations, ont profité de cette situation pour construire ces taudis et ces baraques sur des terrains réservés à des équipements publics ou aux programmes de logements, mais force doit rester à la loi et ces constructions illicites doivent être démolies quelles que soient les conséquences.

Les pouvoirs locaux de la wilaya de Annaba, semblent bien déterminés à aller jusqu’au bout de leur action. Pour eux, c’est une question d’ordre et de sécurité et il ne peut y avoir dans ce cas de laxisme ou de tolérance.

La couleur est annoncée, à savoir le refus de voir ces bâtisses envahir les espaces qui normalement, devaient servir de terrains d’assiettes à des projets inscrits et à lancer, mais faute de terrains, ils ont été retardés.

Les présidents d’APC qui avaient pour un temps mis en veilleuse la réglementation en vigueur de peur d’avoir à gérer des troubles et des manifestations en ces temps où les protestations étaient très à la mode, se sont maintenant «réveillés» pour faire appliquer la loi, d’autant plus qu’ils ont été soutenus par le chef de daïra et par l’ex-wali de Annaba, et sont sans doute soutenus dans cette entreprise par son prédécesseur Djamel Eddine Berrimi, nommé fraîchement à la tête de la wilaya de Annaba. Il faut dire qu’il ne s’agit pas là d’un problème de logements, car Annaba, de par le programme lancé, est en mesure de satisfaire les demandes formulées et répondant aux conditions d’octroi de logement social locatif. Puisqu’il n’y a pas de problème de logement à Annaba, il y a un problème de mafia investie dans le créneau des constructions illicites, motivé par un mercantilisme cautionné des années durant par le laisser-aller que vivait toute la wilaya de Annaba. Aujourd’hui, cette ère est révolue, puisque les bulldozers se sont mis en marche pour la démolition de ces baraques.

D’autres poseront le problème de la réquisition de la force publique pour pouvoir procéder à la démolition. Dans ce cas-là, toutes les réquisitions ont été déjà prises et préparées.