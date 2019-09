Plus de 382000 nouveaux postes pédagogiques sont prévus à la rentrée du 29 septembre, dans le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels dont 380000 postes dans la formation professionnelle et 2000 autres dans l’enseignement professionnel, selon le ministère. Parmi ces nouveaux postes pédagogiques, 129040 postes concernent la formation résidentielle,

128400 autres la formation par apprentissage et 6560 postes la formation à distance. Concernant la formation au profit des catégories aux besoins spécifiques, le secteur a prévu 674 nouveaux postes répartis sur cinq centres de formation professionnelle et d’apprentissage spécialisés pour les handicapés moteurs, à travers les wilayas d’Alger, Boumerdès, Laghouat, Skikda et Relizane, selon la même source. Quant aux offres de formation au profit des jeunes justifiant d’un niveau scolaire de 3e année secondaire, le secteur propose 37 960 postes de formation. Le ministère a, par ailleurs, fait état de la révision de la nomenclature de la formation professionnelle (édition 2018) et de l’élaboration du répertoire 2019 des branches et spécialités de l’enseignement professionnel. Les inscriptions, qui ont débuté le 15 juillet 2019, se poursuivront jusqu’au 21 septembre