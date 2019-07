La ville de Tizi Ouzou et les différentes localités de la wilaya vivent des journées et même des nuits infernales depuis une semaine à cause de la canicule. En effet, des températures qui dépassent parfois les 47°C à l’ombre sont enregistrées, quotidiennement.

Les villes, dont le chef-lieu de wilaya, sont pratiquement désertes, a-t-on constaté, surtout à partir de midi.

La ville de Tizi Ouzou, d’habitude grouillante de monde est pratiquement une ville morte dès la mi-journée. Même la circulation automobile, habituellement très dense dans la ville de Tizi Ouzou et à la Nouvelle-Ville, n’est plus de mise en cette période de grande chaleur.

Les habitants restent cloîtrés soit chez eux soit dans leurs lieux de travail jusqu’à la fin de journée, tandis que les plus chanceux sont en train de couler des journée « fraîches » sous le parasol dans l’une des plages des daïras d’Azeffoun ou de Tigzirt.

Même les stations de transport de voyageurs sont presque désertes pendant toute la journée, surtout après la fin des examens du baccalauréat et le départ des élèves des trois paliers, primaire, collège et lycées, en vacances. Hier, dimanche, la température a baissé un tant soit peu avec une moyenne de 40 °C. Mais ce sont les deux journées de vendredi et samedi derniers qui ont été les plus torrides, voire infernales en matière de chaleur.

A midi, il était impossible de mettre le nez dehors entre midi et 16 heures, à moins de prendre des risque réels de tomber dans les serres d’une insolation ou d’un tout autre malaise. Compte tenu des risques que peut engendrer naturellement et systématiquement cette hausse de température, les responsables de plusieurs secteurs dans la wilaya de Tizi Ouzou ne cessent de mener une campagne de sensibilisation, notamment via les médias sonores et audiovisuels, en prodiguant une infinité de conseils aux citoyens.

La principale consigne a trait à ne pas s’exposer inutilement au soleil, pendant la journée à moins d’avoir des affaires urgentes à régler et ne pouvant pas attendre.

Ces conseils visent plus particulièrement les enfants en bas âge, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques sans oublier bien entendu les

femmes enceintes.

Par ailleurs, plusieurs appels ont été lancés par les différents services de la direction de la santé aux citoyens, quant aux risques d’intoxications alimentaires pouvant également surgir en pareille période de grandes chaleurs. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, il a déjà été enregistré pas moins de 80 cas d’intoxications alimentaires qui se sont accentués depuis le début du mois de juin dernier.

Les maladies à transmission hydrique (MTH) constituent, en outre, un autre danger qui guette les citoyens qui consomment de manière « aveugle » l’eau des fontaines. Plus de 55 cas d’hépatite A ont déjà été enregistrés dans la wilaya de Tizi Ouzou cet été. Et ce chiffre ira crescendo tout au long des deux mois de juillet et août prochains, car malgré les mises en garde des responsables concernés, les citoyens continuent à avoir recours à la consommation de l’eau des fontaines, même dans les localités où l’eau courante des robinets ne fait guère défaut.

Compte tenu de la hausse de la consommation de l’énergie électrique, on enregistre des coupures récurrentes du courant électrique dans plusieurs communes. L’excès d’utilisation des climatiseurs n’est pas étranger à cette situation. Mais comment peut-on se passer du climatiseur sous une telle chaleur ?