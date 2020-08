Plus de 48 000 dossiers ont été présentés à la justice, dans le cadre des litiges liés au contrôle économique et à la répression des fraudes durant le premier semestre de 2020, soit une hausse de 12,7% par rapport à la même période de l’année 2019, a indiqué un communiqué du ministère du Commerce.

Selon la même source, cette augmentation du nombre de dossiers présentés à la justice durant le premier semestre de 2020 par rapport à la même période de l’année 2019, est due au renforcement et à l’intensification du contrôle par les agents, d’autant plus que cette période a coïncidé avec la propagation du Covid-19. Selon le bilan du ministère du Commerce, pour les 16 033 décisions rendues jusqu’à maintenant du total des poursuites judiciaires, la valeur des amendes infligées est de plus 1, 54 milliard DA.

Concernant le règlement des affaires à l’amiable, dans le cadre du paiement des amendes relatives aux transactions commerciales, le nombre de dossiers proposés au règlement à travers cette formule est de 9 684 avec une valeur totale des amendes liées aux transactions commerciales, de près de 697 millions de DA.