Plus de 9000 hectares de forêts et autres surfaces ont été ravagés par les 1312 incendies enregistrés depuis le début de la saison estivale 2019, selon un bilan de la direction générale de la Protection civile présenté jeudi au niveau du Centre national de coordination à Alger.

Dans ce bilan arrêté au 7 août et présenté en présence du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Cherif Omari, il ressort que les incendies en question ont été à l’origine de la perte de 2363 hectares de forêt, 2530 autres de surfaces maquis et 4111 autres hectares de broussailles. Quelque 3738 hectares de récoltes, 3889 palmiers, 103 352 arbres fruitiers et 320 760 bottes de foin sont également partis en fumée, selon le même bilan qui place Tizi Ouzou en tête des wilayas les plus touchées par ce phénomène, enregistré à chaque saison estivale.

Celle-ci a ainsi comptabilisé 1377 ha perdus de surfaces forêts, maquis et autres broussailles, suivie de la wilaya de Tissemssilt (1160 ha) et de Aïn-Defla (1012 ha ).

Selon le directeur de l’information de cette institution, Nassim Bernaoui, les unités de la Protection civile ont effectué, jusque-là, un total de 2179 interventions, soit une moyenne de 32 interventions par jour. Ceci, en plus de 297 autres opérations effectuées en appui aux colonnes mobiles et de 299 jets par hélicoptères pour l’extinction de 65 incendies.

En 2018, 286 incendies ont causé la perte de 1263 ha de surfaces forets, maquis et broussailles ainsi que 4124,8 ha de récoltes, 32 515 arbres fruitiers, 2866 palmiers et 231 264 bottes de foin, détaille le même bilan.