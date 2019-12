La saisie est survenue suite à une opération de contrôle opérée par les services des douanes du poste frontalier d’Oum Tboul, dans la wilaya d’El Tarf, apprend-on de source douanière. Au total, ce sont 91 010 dinars tunisiens, découverts dissimulés dans la roue de secours et dans le tableau de bord d’un véhicule de tourisme, de marque Kady, a précisé la source qui a filtré l’information. Le conducteur indélicat du véhicule, qui accomplissait les formalités douanières, en vue de quitter le territoire national, pour son pays d’origine, la Tunisie en l’occurrence, croyait échapper au filet des douanes algériennes et emporter avec lui, la somme en devise, qu’il avait certainement achetée au marché parallèle. Or, la vigilance des éléments des douanes algériennes, l’a démasqué et a confisqué les billets, en coupures de 100 DT. Ces fonds devant faire l’objet d’un transfert illicite, seront restitués au Trésor public, pendant que le ressortissant algérien a été soumis aux mesures douanières et juridiques d’usage.