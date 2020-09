Suite aux fortes chutes de pluie enregistrées durant les dernières 24 heures dans plusieurs wilayas, les services de la Protection civile poursuivent les opérations d'intervention pour la réouverture des routes coupées et tunnels inondés par les eaux de pluie, suite à ces intempéries.

Un communiqué de la direction générale de la Protection civile, parvenu, hier, à notre rédaction, énumère les différentes interventions opérées par ce corps constitué. Ainsi, est-il fait état de nombre d'interventions de sauvetage à travers tout le pays (personnes coincées par les eaux, sauvées, dégagement de véhicules, épuisement et pompage des eaux pluviales...), à travers notamment les Routes nationales et de wilaya tout comme dans les habitations privées et les édifices publics qui ont subi les méfaits de débordements d'oueds et de la montée des eaux. Les cas les plus spectaculaires ont été enregistrés dans les wilayas de l'Est, comme Mila, Tébessa, Khenchela, Oum El Bouaghi, Skikda, Batna, mais aussi à Alger, Tissemsilt, Djelfa ou encore M'sila.

Touefois, à Mila, un enfant de huit ans a été repêché des eaux en furie de l'oued Cherarak (à Mechtat Tassouit). La jeune victime a été transférée à l'hôpital de Ferdjioua où elle est décédée près son admission. À Oum El Bouaghi, trois personnes à bord d'un camion encerclé par les eaux d'un tunnel à l'entrée de la commune ont été sauvées.

À Khenchela, une quarantaine d'habitations et quatre locaux commerciaux ont subi des opérations d'épuisement des eaux et huit véhicules ont été dégagées des eaux sans enregistrer de victimes. Des opérations similaires ont été exécutées dans d'autres wilayas comme Skikda, Tébessa, Batna et Boumerdès.

Les équipes de la Protection civile d'Alger, quant à elles, sont encore mobilisées autour de 10 points situés au niveau des communes de Sidi M'hamed, Bir Mourad Raïs, Gué de Constantine, Chéraga et Hussein Dey pour rouvrir les routes et tunnels inondés par les fortes précipitations enregistrées la nuit de lundi à mardi sur la capitale. Ces pluies abondantes ont causé une congestion routière au niveau de plusieurs voies sans qu'aucune perte humaine ni dégâts matériels importants ne soient enregistrés.

À titre préventif, la Protection civile avait précédemment constitué une équipe mobile, qui se déplace dès les premières gouttes de pluie aux endroits qualifiés de «points noirs» dans toute la wilaya de Batna, a-t-on signalé.

À Jijel, les services de la Protection civile ont effectué près d'une centaine (96) interventions après les fortes pluies orageuses, qui ont localement dépassé les 54 mm, a indiqué la chargée de communication de ce corps constitué. Les services opérationnels de la Protection civile ont ainsi effectué ces 96 interventions, dont 11 pour le pompage de l'eau et le curage des avaloirs dans cinq communes de la wilaya, où 50 mm de pluie sont tombés en moins de 40 minutes, a précisé le capitaine Ahlem Boumala de la Protection civile de Jijel.

Un automobiliste resté bloqué dans son véhicule suite à la montée des eaux dans la rue Rouibah Hocine a été secouru en plein centre-ville de Jijel, ainsi qu'une personne aux besoins spécifiques, dont la maison, située à la rue Ben Achour, a été inondée.

Par ailleurs, les pompiers ont déblayé de nombreux arbres arrachés par le vent et qui ont bloqué la circulation sur la RN43, a-t-on signalé.