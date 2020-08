Les tremblements de terre se succèdent au nord de l’Algérie, à cause du rapprochement des plaques eurasienne et africaine. Après Mila, Blida, Béjaïa, la terre a tremblé à Tipasa.

Les habitants de cette dernière et ceux des wilayas limitrophes ont été sérieusement secoués, hier, très tôt le matin, par un séisme qui a réveillé en eux la peur des tremblements de terre. Une forte secousse tellurique de magnitude 4,2 sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée, hier, à 6h10 à Sidi Ghilès. L’épicentre de cette secousse a été localisé à 3 km au nord-est de Sidi Ghilès. C’est ce qu’a indiqué le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (Craag), dans un communiqué rendu public.

Ce séisme n’a heureusement pas fait de victime, affirme un communiqué de la Protection civile. Selon la même source, aucune perte humaine ou matérielle n’a été enregistrée, suite au séisme.

Mais la panique a gagné les citoyens qui se souviennent encore du terrible séisme de mais 2003 de Boumerdès. Ils vivent avec la peur au ventre et la crainte des répliques qui sont susceptibles de se produire.