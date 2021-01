Le brouillon de la nouvelle loi électorale est fin prêt. Il a été transmis depuis, hier, aux partis politiques pour enrichissement, à en croire une source proche du dossier. Après la rédaction d'une nouvelle mouture enrichie, l'adoption par le Conseil des ministres et l'actuel Parlement, l'Algérie aura sa nouvelle loi électorale. Il sera alors possible au président Tebboune d'aller de l'avant dans ses réformes et d'appeler les Algériens à choisir leurs élus. Déjà, tous les regards sont braqués sur le prochain rendez-vous électoral qui pourrait aisément se tenir en juin ou au plus tard à la prochaine rentrée sociale. Qui sera candidat? Et quelle sera la composante de la prochaine APN? Des questions qui ne manquent pas de préoccuper l'opinion nationale qui garde en mémoire le summum de la déliquescence auquel est arrivé la 8ème législature, issue des élections législatives du 4 mai 2017. Une réelle mascarade si on venait à rappeler le marchandage des députés pour une augmentation de leur salaire en pleine crise économique, leur excessif attachement à préserver le pouvoir d'achat du citoyen en retirant l'impôt sur... la fortune ou encore le «carnaval fi dechra» qu'ils avaient tourné au palais Zighoud Youcef où ils n'avaient pas hésité à cadenasser les portes de l'APN. Du jamais-vu de par le monde! Ces pratiques et ces images désolantes ne devront plus figurer dans l'Algérie nouvelle que promet le président. Le prochain Parlement sera plus jeune avec plus de femmes et de diplômés. Il s'agit là des promesses faites par Abdelmadjid Tebboune, traduites en articles de loi dans le brouillon du nouveau Code électoral. Partis politiques ou indépendants sont tenus de présenter des listes dont le tiers doit être composé de jeunes de moins de 35 ans. Ils doivent également répondre à l'exigence de la parité hommes-femmes dans les communes dont le nombre est de 20000 habitants. Lors du calcul du nombre de sièges remportés par les listes électorales, il est indiqué que le dernier siège ayant obtenu le même nombre de voix dans deux listes reviendra à celle dont la moyenne d'âge de ses candidats est la plus jeune. Et si c'est dans une même liste, ce sera encore le plus jeune candidat qui sera retenu! C'est dire que la primauté est donnée à la jeunesse et aux femmes. Pour les candidats au Sénat, ces derniers devront, dorénavant, avoir un niveau universitaire pour être éligible à ce poste. Et il y a encore mieux puisque la première mouture de la loi électorale annonce une aide financière de 50% aux jeunes qui voudront se lancer dans l'aventure politique! C'est dire qu'avec cette nouvelle loi électorale, il y a à espérer que la prochaine composante du Parlement sera à la hauteur des attentes des citoyens. Avec une majorité jeune, elle sera représentative des 70% des Algériens, saura être proche de leurs préoccupations et ne manquera donc pas de les faire remonter aux centres de décisions. En un mot, si réellement les bonnes personnes seront élues lors du prochain scrutin législatif, la 9ème législature jouera réellement son rôle de courroie entre gouvernants et gouvernés.