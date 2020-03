Tizi Ouzou

Les services de la santé au niveau de toutes les structures de la wilaya de Tizi Ouzou sont sur le pied de guerre. Cependant, aucun cas de coronavirus n’est pour l’instant confirmé dans la wilaya . Au nombre de sept, les malades ont tous fini par rejoindre leurs familles, après une période d’isolement au niveau de plusieurs structures sanitaires. Selon les cellules de veille mises sur pied en urgence à travers le CHU et la DSP, les cas suspectés au début n’ont été fort heureusement que des grippes ordinaires. Les malades sont sortis après avoir été examinés.

En effet, quelques jours plus tard, deux autres cas seront annoncés au niveau du Centre hospitalo-universitaire Mohamed-Nédir de Tizi Ouzou. Après une période d’isolement et d’examen, les médecins ont libéré les deux malades, originaires de Tizi N-Tleta qui ne souffraient finalement que d’une grippe, somme toute ordinaire. Selon des sources médicales, ces derniers ont séjourné en Thaïlande, avant de revenir au pays. Avant-hier, c’est un autre cas qui a été suspecté. Gardé en surveillance médicale au niveau du CHU, le jeune émigré de

35 ans demeure encore dans l’isolement, en attendant les résultats des examens.

BOUIRA

La situation géographique de Bouira fait dire à certains que le risque de voir le virus apparaître, reste très probable. Même si jusqu’à hier, Bouira était épargnée par la progression du coronavirus, la rue reste à l’écoute de la moindre information autour du sujet de l’heure. Les symptômes sont la partie qui intéresse le plus les citoyens. La wilaya a connu un cas suspect qui a vite été démenti par la direction de la santé. Une étudiante à Blida s’était présentée au service des urgences de l’établissement public hospitalier Mohamed-Boudiaf. Après un prélèvement transmis à l’Institut Pasteur à Alger, une ordonnance prescrivant un traitement à la patiente qui souffrirait apparemment d’une grippe saisonnière, est repartie chez elle. La commission de l’APW, chargée de la santé, suit de près le dispositif mis en place en multipliant les sorties et les inspections pour permettre au secteur de pallier toute situation et de répondre présent à toute éventualité.

Béjaïa

Mieux vaut prévenir que guérir. Les béjaouis sont préventifs et s’adaptent à la nouvelle épidémie. Depuis la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’épidémie du coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019, Béjaïa, comme le reste des wilayas du pays, a mis en place un dispositif de contrôle, d’alerte et de surveillance pour prévenir la menace d’infection sur son territoire. Autant chez le citoyen que les pouvoirs publics, l’heure est à la prévention, sans pour autant tomber dans l’affolement. à Béjaïa, on prend les choses avec philosophie. Après la suspicion de deux cas qui se sont avérés négatifs après l’analyse des échantillons à l’Institut Pasteur d’Alger, le comportement citoyen a quelque peu évolué. On prend conscience que personne n’est épargné. C’est pourquoi beaucoup se sont investis d’abord dans l’information pour connaître le degré du risque et les moyens de s’en prémunir. Côté pouvoir publics, les premières mesures ont été vite prises au niveau du port et de l’aéroport. La DSP de la wilaya de Béjaïa a installé deux postes de prévention dans le port et l’aéroport Abane-Ramdane, deux points particulièrement surveillés, en application de la note ministérielle portant mise en place du dispositif d’alerte et de contrôle.

Oran

Même si aucun cas n’a été signalé, c’est la ruée vers les officines pour acquérir le gel hydro –alcoolique. Si les services en charge de la prévention contre le coronavirus sont sur le qui- vive et les habitants de la capitale de l’Ouest sont de plus en plus sensibilisés sur la nécessité de s’affirmer, en se prémunissant contre d’éventuels risques de contamination. Selon Mahieddine Amour, «toutes les couches sociales, pauvres ou riches des deux sexes et de tous les âges, se présentent dans nos locaux, en quête du produit désinfectant que nous mettons tout de suite à leur disposition, dès que la demande est formulée». Le coronavirus n’est pas une simple maladie à prendre à la légère. Si l’Etat, à en croire les dernières déclarations des responsables en charge de cette problématique, sont à la fois rassurés et rassurants, la masse citoyenne est tout de même consciente, sachant qu’il y a beaucoup plus de peur que de mal.

Annaba

Les responsables du secteur de la santé de la wilaya de Annaba, tentent de ne rien laisser au hasard. Notons que la wilaya de Annaba était la première à avoir mis en place, début février écoulé, une cellule de veille, à l’issue de la suspicion d’un cas porteur du virus. Celui-ci, placé en quarantaine au service infectieux de l’hôpital Dorban de Annaba.

Après les résultats négatifs et la sortie du patient, la direction de la santé et le directeur de l’hôpital du CHU

d’Ibn Rochd, opèrent des réunions avec les membres de ladite cellule de veille. Aux termes des ces rencontres, les professionnels de la santé débattent les recommandations du ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Le coronavirus aux portes de l’Ouest

La direction de la santé et de la population de la wilaya de Sidi Bel Abbès a déclaré dans son communiqué de presse qu’un possible cas suspect de coronavirus aurait été enregistré au CHU Hassani- Abdelkader. Il s’agit d’un patient actuellement hospitalisé et placé sous haute surveillance médicale, en attendant les résultats des prélèvements nasopharyngés acheminés vers l’institut Pasteur. Il s’agit d’un homme de 64 ans qui se serait rendu à Boufarik la semaine dernière. Le cas suspect a été placé en quarantaine et ses échantillons ont été envoyés à l’Institut Pasteur pour des analyses médicales poussées, indique la même source.