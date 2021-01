Pas moins de 90 agents de différents grades, 10 camions d'intervention de plusieurs modèles et six ambulances, dont une médicalisée ont été déployés dans la nuit de samedi à dimanche pour venir au secours de plusieurs familles occupant un immeuble composé de cinq étages, sis rue Belghelam-Mohamed dans la commune d'Oran. Pour cause, la bâtisse en question s'est partiellement effondrée sans toutefois causer une quelconque perte humaine. «L'incident a été enregistré à 21 h», a précisé la Protection civile d'Oran indiquant «avoir dépêché ses éléments dés que l'alerte ait été donnée». Et d'ajouter que les pompiers ont procédé à l'évacuation de l'immeuble». Le chef de daïra d'Oran, Mourad Rahmouni, a affirmé que «les sinistrés ont été pris en charge dès que les autorités locales sont été sur les lieux». Qu'il pleuve ou qu'il vente, les populations locales ont la peur au ventre, les effondrements constituent leur bête noire, notamment chez les occupants du vieux bâti, ce dernier est à 80% détenu par le secteur privé. Autrement dit, il est géré par des propriétaires privés. Le vieux bâti constitue cette lancinante question au titre de laquelle toutes les mesures ont été prises. Selon le recensement élaboré par les services de l'Opgi, prés de 2 000 immeubles sont classés dans la case rouge, menaçant ruine à tout moment, en plus de pas moins de 54 000 habitations individuelles ne répondant à aucune norme de sécurité. Néanmoins, ces deux problèmes sont pris en charge par la wilaya d'Oran et ce dans le cadre de la situation des occupants de l'habitat précaire en les relogeant. La ville est hideuse malgré les opérations de réhabilitation de plusieurs centaines d'immeubles. Cette opération, décidée par l'ex-président de la République, a touché les bâtiments visibles, à l'image des bâtisses situées dans les rues Khemisti et Larbi Ben Mhidi. Les bâtisses de Derb et Sidi El Houari sont, dans leur totalité, entièrement éventrées. La même situation est à relever dans les quartiers Plateau, Médiouni, El Hamri, Cité Bel Air, Gambetta, Carteaux, La Bastille, Cavaignac, Saint-Pierre, etc.