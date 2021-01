Une secousse tellurique de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter a été enregistrée, hier matin à 10h42 dans la wilaya d'Oran, indique un communiqué du Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique. L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au nord d'Oran, précise la même source. La secousse a provoqué plus de peur que de mal. Cependant, les plus aux faits de la science de Haroun Tazieff sont plus que convaincus que les deux rives de la Méditerranée connaissent une très forte activité sismique. La wilaya d'Oran n'est pas en reste. Au mois d'août de l'année dernière, une secousse tellurique d'une magnitude de 3,4 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée à Bettioua, dans la wilaya d'Oran, a indiqué alors le Craag. L'épicentre de la secousse avait été localisé à 10 km au sud-est de Bettioua, a précisé ce Centre. La même source a indiqué qu'«une secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée dans la wilaya d'Oran. L'épicentre de la secousse a été localisé à 10 km au nord-est d'Aïn el Turk dans la même wilaya», a précisé la même source. Quatre années auparavant, une autre secousse tellurique d'une magnitude de 3,7 sur l'échelle de Richter a eu lieu à Oran. L'épicentre de cette secousse, ressentie, a été localisé à 26 km au nord d'Oran en mer, a précisé le Craag. Une autre secousse tellurique de magnitude 3,1 degrés sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistrée, à Gdyel (Oran), indique le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique dans un communiqué. L'épicentre de la secousse a été localisé à 3 km au nord-ouest de Gdyel (Oran), précise la même source. Dans un passé récent, le Craag a déployé un bateau scientifique transportant des scientifiques ayant, pendant plusieurs mois, ratissé tout le littoral du pays, à El Tarf, jusqu'à Annaba. Leur mission était axée sur l'étude sismologique de la Méditerranée.