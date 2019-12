Le juge d’instruction près le tribunal de Chréa, wilaya de Tébessa, a, à l’issue d’une instruction de plus de 10 heures, ordonné le placement en détention provisoire de trois fonctionnaires, apprend-on de source juridique. Il s’agit d’un ancien chef de parc, un économe et un infirmier, a précisé la même source. Les trois présumés mis en cause, sont accusés, comme précisé par notre source de : détournement de fonds publics, faux et usage de faux, falsification de pièces commerciales, dilapidation de deniers publics et mauvais usage de la fonction, ainsi que laisser-aller distingué. Le même juge d’instruction, en charge du dossier, a retenu pour complicité, le placement sous contrôle judiciaire de quatre autres présumés mis en cause, a ajouté notre source. Les explications apportées par cette dernière, sur l’affaire, font état d’une enquête engagée sur instruction du procureur de la République, sur des faits dénonçant le mauvais usage de la fonction et la dilapidation de deniers publics. Les investigations prises en charge par les éléments de la brigade financière et économique de la sûreté de daïra de Chréa, relevant de la sûreté de wilaya de Tébessa, ont abouti à la découverte de cette batterie d’actes, passibles de poursuites judiciaires. Aux termes des données fournies par notre source, il a été confirmé la dilapidation de deniers publics de 3 339 103,00 DA. Les sept présumés impliqués dans ce scandale, ont été déférés mercredi dernier par-devant le procureur de la République du tribunal de Chréa, qui a transféré pour instruction, le dossier de l’affaire au juge d’instruction de la même institution juridique. Les prévenus devront comparaître dans les prochains jours à la barre pour corruption.