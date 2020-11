Le ravageur et virulent coronavirus a jeté son dévolu, cette fois-ci, sur les établissements scolaires. Plusieurs écoles primaires ont été fermées, en raison de contaminations dans la sphère professionnelle des écoles primaires, du moins pour l'instant, puisque, jusqu'à présent, aucun cas de contamination au Covid-19, n'a été signalé dans les collèges ou les lycées. Seules les écoles primaires enregistrent des cas de contamination virale, au sein des personnels enseignant et administratif, donnant lieu à une situation préoccupante, du fait de la fermeture de plusieurs écoles, dans plusieurs wilayas du pays.

De Laghouat, Aflou à Bouira et Alger en passant par Guelma, Tébessa et Oum El Bouaghi entre autres wilayas, la situation est aussi tendue qu'inquiétante.

Rien que pour ces wilayas, pas moins de 44 écoles primaires, dont 15 dans la capitale et quatre pour les wilayas de Bouira, Guelma et Oum El Bouaghi, ont été fermées en l'intervalle de 10 jours.

La plupart des cas de coronavirus ont été détectés, notamment chez le personnel enseignant et administratif. Tel le cas de la wilaya de Tébessa où, même les directeurs et les instituteurs ont été testés positifs.

Idem pour les autres écoles fermées, en raison du Covid-19. Celle-ci, comme ailleurs en Algérie, a repris une tendance haussière, ces derniers jours, coïncidant avec la rentrée scolaire des collégiens et des lycéens.

Ces derniers, qui ne semblent pas être à l'abri d'une éventuelle contamination, notamment avec le rebond de cette nouvelle vague grandissante de contaminations.

Une contamination qui ne dit pas encore son nom, eu égard au protocole sanitaire mis en place par le ministère de tutelle. À en croire les responsables du secteur de l'éducation dans ces wilayas, l'application des mesures de prévention contre la propagation du virus: port de bavettes, distanciation sociale et désinfection des lieux, entre autres, ne laisse pas de doute. Mais, au vu des cas recensés de Covid-19, tout porte à croire que la négligence a eu raison de la volonté manifestée au début de la reprise des classes. C'est pour dire que le relâchement a eu le dernier mot, aboutissant à prendre, dès lors, l'école algérienne en otage d'un «orgueil» mal placé, pour ne pas se déclarer positif au Covid-19.

Aujourd'hui, entre les risques de contamination et le spectre de la fermeture des écoles, on a besoin de décisions d'urgence pour un contrôle rigoureux de la situation afin de juguler l'épidémie. Et cette responsabilité incombe, en premier lieu, aux acteurs locaux du secteur de l'Education nationale, les directeurs et l'APC. Chacun est appelé à assumer ses responsabilités, selon le protocole sanitaire édicté par la tutelle, car, convient-il de souligner ni le temps ni le contexte sanitaire ne permettent l'échange d'accusations entre les uns et les autres.

Pour l'heure, l'impératif et l'urgence, sont la mobilisation extrême, pour éviter une explosion de la pandémie. Celle-ci, dont les conséquences, en ce plein pic de cette deuxième vague, exposeront inévitablement, les écoliers et les personnels enseignant et administratif à des risques néfastes, pouvant transformer les écoles en foyers de contaminations.