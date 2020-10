La rentrée scolaire ayant été reportée au 21 octobre, pour le primaire et le 4 novembre pour le moyen et le lycées, par les autorités publiques concernées par l'autorisation de la reprise de l'activité des établissements de l'éducation et d'enseignement publics et privés, une opportunité pour la direction de l'éducation de la wilaya d'Annaba, qui a redoublé d'efforts pour assurer les meilleures conditions de scolarisation des élèves. Avec la réception de nouvelles structures d'éducation, le secteur de l'éducation à Annaba, sera plus ou moins renforcé en faveur des élèves des nouveaux pôles urbains, notamment. En ce sens, pas moins de neuf écoles primaires et cinq CEM ainsi que deux lycées entreront en service pour cette année scolaire 2020-2021. Ces établissements d'éducation répartis à travers plusieurs communes de la wilaya d'Annaba, ont pu être réceptionnés après la levée du gel, de plusieurs mois. Si les nouveaux établissements scolaires auront à désengorger la surcharge des classes, dans plusieurs autres, certains d'entre ces derniers affichent une détérioration signifiante. Un souci relevé par bon nombre d'élus, qui ont critiqué la situation prévalant, notamment, dans les anciens établissements scolaires dans la wilaya d'Annaba. Or, bien que le rapport de la commission de wilaya, chargée de l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, affiche une satisfaction quant aux projets importants, relevant du secteur de l'éducation, avec la réalisation en cours ou en voie de lancement, dont neuf lycées, cinq CEM et 10 groupes scolaires, la méme commission déplore, toutefois, l'état de délabrement des établissements aussi bien ceux remontant à l'ère coloniale que ceux réalisés récemment. Ledit rapport se base, selon certaines indiscrétions, sur des plaintes d'élèves et de leurs parents, concernant la situation précaire de certains établissements scolaires. Selon les réserves émises, sur l'état des lieux des écoles primaires Laâtari Salah à Oued Tabet, Djimili à Séraidi, ou encore celle de Sebti Abdelatif à Annaba-ville. Des établissements scolaires visités par ladite commission, qui a constaté, entre autres, des murs de classes fissurés, l'infiltration d'eaux de pluie et la dégradation des cours de récréation. Des situations présentant un danger pour le collectif des scolarisés.

La similitude est aussi remarquée dans quelques CEM et lycées qui, selon le rapport de la même commission, bien que ces établissements scolaires aient bénéficié, en 2018, d'un programme d'aménagement et de réhabilitation, il n'en demeure pas moins que la commission a relevé la mauvaise qualité des travaux effectués et surtout les malfaçons dans la réalisation. Des défauts que les pluies ont mis à nu, a rapporté la commission dans son rapport. Par ailleurs, les membres de cette commission, déplorent l'absence d'aménagement et de réhabilitation de l'école Kacem Ismail construite en 1936. Outre ces réserves, retenues pour plusieurs établissements scolaires dans la wilaya d'Annaba, le rapport de la même commission a, également, soulevé le manque dans plusieurs segments, dont le défaut d'hygiène dans les sanitaires, le bas niveau des murs de clôture des établissements. Des facteurs représentant respectivement un danger sur la santé et la sécurité des élèves. À cela s'ajoute un manque relatif des équipements pédagogiques et de restauration, ce qui nécessite une prise en charge, sans plus tarder. Ces défaillances et bien d'autres caractérisant le secteur de l'éducation dans la wilaya d'Annaba, que le directeur de l'éducation à Annaba, comme rapporté par les membres de la commission, «tente par tous les moyens de les rattraper».