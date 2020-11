Plusieurs procès en appel de militants et activistes du Hirak sont renvoyés à aujourd'hui. Cette décision est la même, à travers plusieurs cours de justice, sur le territoire national. C'est le cas du député Khaled Tazaghart. Son procès en appel, prévu le 8 novembre dernier à la cour d'Alger, est renvoyé à l'audience d'aujourd'hui. Il est poursuivi pour les chefs d'inculpation d'«incitation à attroupement non armé», «publication sur Facebook, pouvant porter atteinte à l'ordre public» et «violation des mesures de confinement sanitaire en temps de Covid-19». Le procès en appel du détenu Toufik Hassani est également renvoyé à l'audience du 15 novembre alors qu'il était initialement programmé pour le 8 novembre dernier à la cour de Chlef. Ce policier de profession qui a rejoint le Hirak, a été condamné à 2 ans de prison ferme et à 100 000 DA d'amende. Il est poursuivi pour «atteinte à l'unité nationale», «publications sur Facebook, pouvant porter atteinte à l'intérêt national», «divulgation de secret professionnel», «incitation à attroupement», «menace d'agression contre les éléments de la sécurité». La cour de Bordj Bou Arréridj a renvoyé le procès, en appel, de Cherif Ghessoul, à l'audience de demain alors qu'il était initialement programmé au 18 octobre dernier. Arrêté le 24 août dernier, il a été condamné, en juin dernier, à 6 mois de prison ferme. À Biskra, le procès en appel de Mehdi Laloui et de Samir Khenouche est renvoyé pour aujourd'hui. Pour rappel, Mehdi Laloui a été placé sous mandat de dépôt et Samir Khennouche placé sous contrôle judiciaire, par le tribunal de Biskra. Ils ont été interpellés le samedi 5 septembre et placés en garde à vue après avoir posté une vidéo intitulée: «On vit dans le marécage». Par ailleurs, à Tipasa, le procès de Nassim Hamadène, placé sous mandat de dépôt, dimanche 8 novembre, après comparution immédiate au tribunal de Cherchell a été renvoyé à l'audience du 15 novembre 2020.