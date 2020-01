Après la trêve observée et réservée au déroulement de l’élection présidentielle, la wilaya a renoué avec le développement et le travail de proximité. La destination, mardi dernier, a été le village de Kerfala dans la daïra de Kadiria au nord du chef-lieu de la wilaya. Une délégation conduite par le wali et le président de l’Assemblée populaire de wilaya s’est rendue dans cette localité pour diagnostiquer les manques et les priorités à prendre en charge pour l’exercice de la nouvelle année. Cette localité qui regroupe plus de 500 familles est enclavée et manque de tout. L’hôte du jour était accompagné d’une forte délégation de l’exécutif composée des directeurs de l’éducation, des travaux publics, des équipements publics, du directeur de l’Algérienne des eaux et du directeur de la programmation et du suivi des budgets.

Sur place et en présence du chef de daïra, la délégation a passé en revue les manques en infrastructures et équipements dont souffre la localité. Sur son itinéraire, le premier responsable de l’exécutif de wilaya et le représentant des élus ont marqué un arrêt au village « Gaïd Ahmed » plus connu sous le nom de « Takiouite » où la population a demandé l’eau potable, l’assainissement, l’aménagement urbain et la réhabilitation de l’école primaire. A Kerfala, les doléances ont été semblables. Sur place les présents apprendront qu’une enveloppe de 15 millions de dinars a été affectée à la réalisation de la route qui relie le village à la RN18 sur une longueur de 1.5 km.

La priorité pour le wali reste la réalisation d’un réseau d’assainissement dans les plus brefs délais pour éliminer le recours aux fosses septiques qui restent un danger pour la santé publique. Une aire de jeu a été aussi retenue pour les jeunes de la localité. Concernant l’école primaire « Nouar Ahmed » une opération de réhabilitation sera retenue. Le représentant des villageois soulèvera le manque de gaz naturel, l’habitat rural, le branchement en fibre optique, la réalisation d’une clôture autour du réservoir d’eau en plus de la réalisation d’un stade.

Toutes ces doléances ont été retenues pour être inscrites dans le programme de la wilaya pour la nouvelle année. Dans sa réponse le wali précisera que l’ensemble de ces demandes sont déjà retenues et les budgets affectés ainsi que les entreprises de réalisation choisies.