Plusieurs quartiers de Skikda ont été inondés suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la ville dans la nuit de samedi à dimanche, ont indiqué les services de la Protection civile. Les fortes précipitations ont inondé la plupart des quartiers des communes de Skikda et Hamadi Krouma, paralysant le trafic automobile sur plusieurs axes routiers, a précisé la même source. Le niveau des eaux a dépassé 50 centimètres dans la petite zone industrielle, à l’entrée de la ville, et dans les cités des Allées, des frères Saker, du 20 août 1955, Aïssa Boukerma, Lassia et Bachir Boukadoum au chef-lieu de wilaya, ont ajouté les mêmes services. Plusieurs véhicules ont été ainsi submergés dans les cités les Allées et les frères Saker, a relevé la même source, soulignant que dans la commune de Hamadi Krouma, le niveau des eaux est monté au sein de l’établissement pénitentiaire et à la cité Allaoua Taghane. La Protection civile a mobilisé, dans ce contexte, 10 camions et 50 agents pour pomper les eaux de pluie, la même source a signalé que l’opération se poursuivait dans l’après-midi.