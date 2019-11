Les intempéries enregistrées ces dernières 48 h n’ont pas été sans conséquences. Plusieurs routes ont été coupées, causant de forts désagréments aux automobilistes. « Les premières neiges enregistrées dans la wilaya de Khenchela, dans la nuit de dimanche à lundi, ont bloqué le chemin de wilaya (CW) 172, reliant les communes de Bouhmama et Kaïs, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des travaux publics.

«La circulation a été bloquée dans la nuit du dimanche au lundi au niveau du CW 172 dans la région de Bouleghmane, en raison des fortes chutes de neige qui sont tombées dans la région ouest de la wilaya de Khenchela», a indiqué le directeur du secteur, Mourad Saâidi dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a ajouté que les agents des travaux publics de Bouhmama sont intervenus dès les premières heures de la journée de lundi pour rouvrir à la circulation ce tronçon routier, soulignant que malgré la difficulté de circuler sur certaines routes rurales, aucun blocage n’a été enregistré au niveau du reste des Routes nationales et chemins communaux. De son côté, la direction locale de la Protection civile appelle les usagers de la route, notamment sur les axes montagneux situés dans les communes de Bouhmama, Chélia, Lemssara et Yabous à «faire preuve de prudence et de vigilance et de respecter le Code de la route, notamment en ce qui concerne la vitesse et la distance de sécurité». Aussi, des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé au désenclavement de plusieurs localités touchées par de fortes chutes de neige dans la wilaya de Sidi Bel Abbès, en prêtant aide et assistance aux citoyens et en participant au déneigement des routes et des pistes bloquées, comme indiqué dans un communiqué du ministère de la Défense nationale.

En ce qui concerne les prévisions météorologiques pour les prochains jours, un nouveau Bulletin météo spécial annonce de nouvelles perturbations.

« Des vents forts, parfois en rafales atteignant ou dépassant 90 km/h, ont soufflé, hier, sur plusieurs wilayas de l’est du pays, selon un Bulletin météorologie spécial (BMS) émis par l’Office national de la météorologie.