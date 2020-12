Pas moins de 122 mm de pluies sont tombés dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis la nuit de vendredi dernier jusqu'à hier matin, a indiqué Mourad Halli du service météo de la wilaya de Tizi Ouzou, tout en précisant qu'il s'agit d'un véritable record en si peu de temps. «Nous nous approchons d'ailleurs de la moyenne enregistrée habituellement durant tout le mois de novembre», a encore précisé le même responsable. Il s'agit donc d'une très bonne nouvelle qui s'ajoute à celle de la remontée du niveau du barrage de Taksebt. Ce dernier est passé de 15% avant les dernières pluies à 20%. Pas moins de trois millions et demi de m3 se sont ajoutés à ce barrage.

Avec les pluies attendues à partir de demain, il y a vraiment de quoi être optimiste. Il faut rappeler que, suite à l'absence de pluie durant tout cet automne, le barrage de Taksebt n'a jamais atteint un niveau de remplissage aussi bas, en 10 ans. Selon le même responsable à Météo Tizi Ouzou, de faibles pluies seront de retour à partir de demain. Mais une forte perturbation climatique avec d'importantes pluies sera au rendez-vous à partir de vendredi prochain. Pour faire face à ce début d'hiver, la mobilisation a commencé au niveau des APC et des différents services concernés, à la direction des travaux publics (DTP) de la wilaya.

La DTP vient de mobiliser pas moins de 23 chasse-neige, à la veille de l'annonce d'une forte perturbation atmosphérique, laquelle sera accompagnée de neige qui touchera de nombreuses régions de la wilaya, après celles qui ont déjà «enfilé» un manteau blanc depuis vendredi dernier, à l'instar du col de Tirourda. Il faut préciser, toutefois, que les conséquences des intempéries qui ont été enregistrées dans la région, depuis vendredi dernier jusqu'à dimanche en soirée, étaient encore perceptibles. Ainsi, plusieurs routes étaient encore coupées à la circulation durant la journée d'hier.

C'est le cas notamment des routes reliant le lieudit «La Casse», entre Ait Yahia Moussa et Boghni (RN 25), Tirmitine à Boghni (CW 48) et la localité d'El Medh à Taâchart, dans la commune de Tizi Ghennif.

Les services de la direction des travaux publics ont mobilisé, hier, tous les moyens humains et matériels nécessaires, afin de rouvrir ces routes dans les meilleurs délais.

En outre, le directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou a pris la décision de fermer temporairement le collège Dardar-Saïd, situé au chef-lieu de la wilaya, suite à un problème de coupure d'électricité et d'étanchéité, ayant surgi après les dernières intempéries.

Une situation qui présente un danger réel.

Le directeur de l'éducation a donc réservé une enveloppe financière de 360 millions de centimes pour la réalisation des travaux nécessaires afin que les choses reviennent à la normale.

Le directeur de l'éducation a indiqué que ce CEM restera fermé tant que les travaux en question ne sont pas achevés car il y va de la sécurité des élèves et du personnel de cette école.