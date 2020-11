Plusieurs villages de la commune d'Aït Aïssa Mimoun viennent d'être raccordés au réseau de gaz de ville, à l'occasion de la célébration du 66éme anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale du 1er Novembre 1954, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme quinquennal de la wilaya de Tizi Ouzou, pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Selon un communiqué de la société de distribution de l'électricité et du gaz, la mise en service du Pqls d'Aït Aïssa Mimoune a permis à 510 foyers de bénéficier de ce combustible dans les villages de Boussoir, Lazib Igounen Ameur, sur une longueur du réseau, de 13,63 kilomètres. Toujours dans le cadre du programme quinquennal, la direction de la distribution de Tizi Ouzou a indiqué dans le même communiqué que 484 autres foyers sont mis en service, durant le mois d'octobre dans la localité de Tamdikt à M'kira, Iifouzar à Aït Aïssa Mimoun, Tamyest et Agouni Hemmiche, à Makouda et le quartier les Toumi à Draâ Ben Khedda sur une longueur du réseau de 19,50 kilomètres.En fait, la wilaya n'a jamais cessé de voir des villages raccordés au réseau de gaz naturel. Déjà au début de l'année, plusieurs projets ont été réalisés au profit de 15 localités à travers huit communes. Le programme prévoyait le raccordement de 2 888 foyers sur une longueur de 122,52 km. Des travaux qui se sont étalés sur quatre semaines.Plusieurs communes ont été concernées par ce programme qui a permis de sortir des centaines de familles de la nécessité de chercher les moyens de passer un hiver au chaud.