Des participants d’El Bayadh, Batna, Boumerdès, Alger, Bouira, Béjaïa, Khenchela, Ghardaïa… prennent part, depuis jeudi dernier, aux activités commémoratives de la fête nationale du jour de l’An berbère Yennayer, qui se poursuivront tout au long de cette semaine au chef-lieu de Tizi Ouzou et dans les quatre coins de la wilaya.

Des centaines de villages et d’établissements culturels et scolaires des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou abritent, ces jours-ci, des activités culturelles et artistiques inhérentes à tout ce qui a trait à la culture, au patrimoine et à la langue amazighes. En plus de la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, les activités battent leur plein un peu partout ailleurs, notamment dans les grandes villes comme Azazga, Aïn El Hammam, Larbaâ Nath Irathen, Draâ El Mizan… Jeudi dernier, le wali de Tizi Ouzou, Mahmoud Djemaâ a inauguré le marché de Yennayer au niveau du théâtre de verdure de la ville de Tizi Ouzou, qui entre ainsi en activité à l’occasion de la célébration de Yennayer 2020.

Des exposants, venus de plusieurs wilayas du pays, ont permis de faire découvrir aux visiteurs de la wilaya de Tizi Ouzou les différentes facettes et spécificités locales du patrimoine berbère, qui caractérise chaque région d’Algérie. Le programme de la journée d’hier a été marqué par la poursuite des expositions d’objets traditionnels, artisanaux, vestimentaires et de produits culinaires au niveau de la Maison de la culture. Le public a eu également droit à des spectacles de chants, animés par des troupes traditionnelles de plusieurs wilayas du pays. Yennayer est l’aubaine pour lancer le concours du meilleur plat traditionnel dans la ville d’Azazga, à l’initiative de l’Assemblée populaire de cette ville. Les activités dans cette ville se déroulent actuellement à l’annexe de la Maison de la culture. Des activités ont lieu ces jours-ci au centre culturel Matoub-Lounès de Aïn El Hammam, à la maison de jeunes de Yakouren, au village Abizar, dans la commune de Timizart, à Boghni… Au niveau du chef-lieu de wilaya, pas moins de 35 exposants, venus des quatre coins du pays, animent Yennayer de cette année sous le thème « Yennayer, une référence nationale, historique et mémorielle, qui reflète la profondeur culturelle et le destin commun des amazighs ».

Tous les participants et les responsables ayant eu à prendre la parole lors de la cérémonie d’inauguration des festivités commémoratives de Yennayer, jour de l’An amazigh, ont mis l’accent sur l’importance que revêt la reconnaissance officielle de Yennayer comme journée de fête nationale, chômée et payée, en 2016. « Il s’agit d’un acte très important ayant permis de renforcer la culture et l’identité nationales », a précisé Mahmoud Djemâa, wali de Tizi Ouzou. La célébration de Yennayer, cette année, est une occasion pour rendre hommage au regretté chercheur Mohand Akli Haddadou avec l’organisation de journées d’études autour du patrimoine amazigh dédié à l’universitaire, auteur de plus de 20 livres ayant tous trait à l’amazighité.

Des linguistes, des spécialistes de la culture berbère, des écrivains et des auteurs autodidactes animeront des conférences à ce sujet tout au long de ces journées d’étude qui ponctueront les festivités commémoratives de Yennayer. Le même événement verra l’organisation d’une rencontre scientifique autour du thème de la poésie populaire amazighe. Parmi les conférenciers conviés à animer des conférences, dans ce sillage, un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou, l’on peut citer Abdennour Abdesselam, Youcef Merahi, Djamel Laceb, Abdellah Arkoub, Hamid Bilek…

Hier, en soirée, le théâtre régional Kateb-Yacine, a abrité un grand gala artistique organisé par radio Tizi Ouzou et diffusé en direct par cette dernière, le spectacle étant animé par le grand chanteur kabyle Rabah Lani ainsi que par Omar Kheloui, fils du regretté maître du chaâbi, kabyle Lounès Kheloui et Sihem Bouaziz. Un autre spectacle de chants était programmée hier, à 14 heures, dans la grande salle de spectacles de la Maison de la culture de Tizi Ouzou, animé par Mayles, Kaci Issaouen et Lifa Hennad…