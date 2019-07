Le Parti des travailleurs note dans un communiqué rendu public, hier, que le seul «dialogue» envisagé par le régime c’est celui qui mène à son maintien. C’est là résumée, la réaction du parti de Louisa Hanoune au discours du chef d’état-major de l’ANP. Le secrétariat permanent du bureau politique qui a suivi l’allocution de Ahmed Gaïd Salah, s’est dit inquiet «de ces développements susceptibles d’ouvrir la voie vers l’inconnu». En outre, le PT a exprimé sa position par rapport à la situation politique qui prévaut dans le pays et ses évolutions en cours. Le secrétariat permanent du bureau politique du PT qui se réunit depuis quelques mois sans la participation de sa secrétaire générale, Louisa Hanoune, emprisonnée à la prison de Blida par ordre du tribunal militaire, s’est démarqué de la nouvelle conjoncture qui a pris une tournure à l’opposé des aspirations et des attentes du Mouvement populaire pour le changement radical du système/régime selon le PT qui a souligné à ce propos que «le secrétariat permanent du BP du PT considère que le dialogue auquel appelle le président de l’Etat par intérim tout comme le panel qu’il a installé le jeudi 25 juillet 2019 ont un seul et unique but, celui d’organiser une élection présidentielle qui signifie une chose : sauvegarder le régime en place saupoudré de quelques «réformes». C’est pourquoi les manifestants ont immédiatement rejeté cette manœuvre le vendredi 26 juillet et aujourd’hui même lors des manifestations des étudiants», précise-t-on.

Le communiqué du Parti des travailleurs s’est focalisé sur ce qu’il qualifie comme enjeu de transition et la constituante qui sont plus que jamais menacés par les tenants du pouvoir en place. Cette lecture du PT est renforcée par sa dernière déclaration qui précise que «le Président Bensalah l’a clairement signifié dans son discours du 3 juillet dernier et lors de la réception du panel dirigé par Karim Younès : le régime ne veut ni de transition démocratique ni d’une Assemblée constituante. Le «dialogue» que veut le régime, c’est la confiscation par la police lors du 23ème vendredi, de banderoles portées par des militants du PT appelant à la «libération des détenus politiques» et «l’Assemblée constituante souveraine», mentionne-t-on. Le PT rejette d’emblée la solution telle qu’elle est énumérée par le pouvoir réel et son représentant, le chef d’Etat, Abdelkader Bensalah en l’occurrence. Selon le PT, le préalable de la présidentielle ne tient pas la route, elle est même aux antipodes des attentes de la majorité du peuple qui exige selon lui une transition qui sera soldée et sanctionnée par l’élection d’une Assemblée constituante. Enchaînant dans la même logique, le PT à travers son secrétariat permanent du bureau politique a indiqué dans ce sens que «le Parti des travailleurs l’a maintes fois exprimé seul et avec les signataires du pacte politique de l’alternative démocratique que la présidentielle que veut imposer le régime ne constitue pas l’issue réclamée par l’immense majorité du peuple algérien. Le secrétariat permanent du BP du PT a bien noté, comme les millions d’Algériens que pour le pouvoir en place il n’était pas question d’intégrer dans les mesures dites de «détente» les cas édifiants de Louisa Hanoune, secrétaire générale du PT et du moudjahid Lakhdar Bouregaâ », note-t-on.

Le parti de Louisa Hanoune refuse d’entendre parler de dialogue qui est mené par les panélistes et aussi celui qui s’identifie aux partis qui se reconnaissent dans la plate-forme de Aïn-Benian et autres initiatives émanant de la société civile en mettant de l’avant l’élection présidentielle. Le PT croit à un dialogue entre Algériens et non pas à travers des partis politiques, et organisations professionnelles et personnalités nationales dans la perspective de faire dégager le régime en place. Réaffirmant cette thèse, le Parti des travailleurs a mentionné dans ce sillage que «le PT considère que le seul dialogue possible, c’est le dialogue entre les Algériens (partis politiques, syndicats, organisation, personnalités, citoyens organisés ou non…). Il doit déboucher, comme le réclame l’immense majorité du peuple, sur le départ du régime et la mise en place d’une Assemblée nationale constituante, souveraine, seule capable de réaliser une véritable refondation politique, constitutionnelle et institutionnelle», a conclu le communiqué du Parti des travailleurs.