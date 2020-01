Les services de la sûreté de wilaya ont rendu public le bilan du mois de décembre. Ainsi et selon le rapport transmis par la cellule de communication dudit service, le mois a connu 16 accidents de la circulation qui se sont soldés par le décès de deux usagers et la blessure de 15 autres. Comparativement au mois précédent, il a été constaté une augmentation évaluée à six accidents supplémentaires. 90% de ces sinistres sont la conséquence de fautes humaines et essentiellement dues à l’abus de vitesse et le non-respect des consignes de sécurité comme les dépassements dangereux. Dans sa lutte contre ce phénomène, la police a retiré 101 permis de conduire à des chauffeurs fautifs et établi 712 procès-verbaux pour infraction au Code de la route. Le département chargé de l’environnement a enregistré pour sa part sept affaires de non-conformité à l’urbanisme, deux dossiers relatifs à l’hygiène et la santé publique. Dans son combat contre l’informel, les brigades de la sûreté de wilaya ont saisi 260 kg de viandes blanches impropres à la consommation en plus d’une affaire d’abattage en dehors des abattoirs. S’agissant de la nouvelle année et à l’occasion du premier janvier, la sureté de wilaya a réquisitionné 1200 éléments avec pour mission la sécurisation des festivités de célébration et la préservation des biens et des personnes. Ainsi, des unités ont été déployées sur les lieux publics comme les espaces de détente, aux abords des lieux à haute fréquentation comme la gare routière, la gare ferroviaire, les marchés… la police judiciaire pour sa part a organisé des descentes inopinées à travers plusieurs points dits chauds du chef-lieu de la wilaya. Cette opération s’inscrit dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes précise le communiqué.

Des barrages de contrôle ont été installés en divers points de la ville. Ce plan de vigilance a permis à titre indicatif de stopper le recours aux feux d’artifice et autres pétards dangereux en cette nuit de fête. Par cette action la police montre une nouvelle fois son degré de professionnalisation et son caractère citoyen puisqu’aucun incident n’a été constaté dans la nuit du mardi à mercredi, nuit de Noël.