L’Algérie et la Turquie sont déterminées à intensifier les échanges commerciaux et le partenariat économique. Intervenant à la clôture des travaux du Forum d’affaires algéro-turc, le président Recep Tayyip Erdogan a annoncé «avoir convenu avec le président de la République algérienne de porter, très bientôt, les échanges commerciaux entre les deux pays à 5 milliards de dollars». A titre de rappel, les échanges commerciaux s’élèvent à près de 4 milliards de dollars en 2019, mais avec une balance commerciale en défaveur de l’Algérie. «Ce chiffre même s’il est acceptable, demeure insuffisant», a indiqué Erdogan. Le président turc avait promis de porter ce chiffre à 10 milliards de dollars lors de sa visite, en Algérie, en 2018. Il a également exprimé, la volonté de son pays «à accroître le volume des investissements turcs en Algérie». Il a fait état, dans ce sillage, «de plusieurs mesures devant être prises rapidement dans ce sens». Il a aussi estimé «nécessaire d’entamer, sans retarder, des négociations sur la question de la création d’une zone de libre-échange entre les deux pays». Par ailleurs, une déclaration commune portant création d’un Conseil de coopération de haut niveau entre l’Algérie et la Turquie a été signée à l’issue des entretiens entre les deux présidents. Dans ce contexte, il a relevé que «les deux pays avaient décidé de tenir une réunion du comité mixte de coopération économique qui ne s’est pas réuni depuis 2002». «La facilitation de la mobilité des personnes entre les deux pays et l’augmentation du nombre de visas accordés permettront aussi de hisser le niveau de coopération bilatérale», a-t-il assuré. Contrairement aux autres pays, nous ne considérons pas l’Algérie comme un marché pour écouler nos produits mais nous aspirons aussi à la réalisation d’importants investissements», a-t-il encore soutenu. Il a rappelé que «les investissements des sociétés turques en Algérie dépassaient 3,5 milliards de dollars et ont permis la création de 30 000 postes d’emploi», en faisant état de «377 projets d’investissements turcs établis en Algérie». Il a ajouté «l’Algérie occupe la troisième place en terme de présence des entreprises turques de par le monde». La Turquie compte sur l’Algérie pour la réussite du prochain sommet Turquie-Afrique3, a-t-il encore déclaré. Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a affirmé dans son allocution que «le gouvernement algérien veillera à encourager la coopération bilatérale et à faire de l’investissement et des investisseurs une base solide dans sa coopération avec la Turquie, pays frère». Dans ce contexte, il a mis en avant «la détermination du gouvernement algérien à encourager la coopération entre les deux pays…». Il a appelé, à ce titre, les hommes d’affaires présents en force au forum à investir dans les secteurs prioritaires en Algérie, citant les industries légères, les nouvelles technologies, les start-up, l’agriculture, l’hydraulique et le tourisme». Il a fait état de l’ouverture «d’un grand atelier» algéro-turc qui sera consacré à la mise en place d’«un nouvel encadrement» des relations commerciales bilatérales dans le cadre d’un mécanismes à même de revoir à la hausse le volume d’échange au mieux des intérêts des deux pays.