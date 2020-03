Afin d'éviter tout désagrément aux demandeurs de visa, vu la situation actuelle, l'ambassade d'Italie à Alger a pris des mesures spéciales. Les demandeurs, dont le dossier est en cours de traitement et qui ont prévu un voyage en Italie, avant le 30 juin 2020, seront contactés par l'agence TLS. Ils auront la possibilité, sans frais additionnels, de reporter leur voyage à partir du deuxième semestre 2020 ou bien de retirer leur demande. Les titulaires d'un visa non utilisé, délivré après le 1er février 2020 et qui expire avant le 30 juin 2020, auront, eux, la possibilité de contacter, dans un délai maximum de 15 jours, l'agence TLS afin de présenter leur passeport avec un complément de dossier justifiant le report du voyage à partir du deuxième semestre 2020 (nouvelle réservation d'hôtel, lettre d'invitation, assurance voyage et réservation du billet d'avion, etc.).