«Nous poursuivons le processus de démantèlement tarifaire douanier pour les produits importés et exportés entre l'Algérie et l'Union européenne (UE), dans le cadre des dispositions de l'Accord d'association liant les deux parties», a déclaré Saïd Djellab, ministre du Commerce, en marge des travaux de la Conférence nationale sur la Zone de libre- échange continentale africaine. Le ministre a, toutefois, exclu certains produits (notamment agricoles, Ndlr) dont le calendrier et l'échéance arrêtés pourraient faire l'objet d'une révision, lors des prochains rounds de négociations.

Il faut rappeler que les délais de ce démantèlement sont fixés pour 2020, alors que notre pays n'a pas bénéficié - particulièrement sur le plan économique - des avantages escomptés de cet Accord, dont nombre de spécialistes ont appelé à «renégocier, du fait qu'il est en défaveur de l'Algérie».