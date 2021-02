L'Ambassade de France en Algérie et le ministère des Affaires étrangères de la République Algérienne Démocratique et populaire lancent un appel à manifestation d'intérêt dans le cadre du programme de partenariat institutionnel PROFAS C+.

L'appel à manifestation d'intérêt est un outil du programme PROFAS C+, précédant l'appel à projets (prévu le 11 mars 2021) et visant à faciliter la co-construction de projets de partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes en vue de répondre à l'appel à projets PROFAS C+.

En soutenant les partenariats institutionnels entre entités publiques françaises et algériennes, le PROFAS C+ permet, par le biais d'un cofinancement, la réalisation de projets structurants de modernisation des activités et des organisations du secteur public, de part et d'autre de la Méditerranée. Il met à disposition des institutions publiques algériennes une expertise publique française à même de répondre le plus efficacement à des problématiques de politique publique.

L'Appel à Manifestation d'Intérêt (A.M.I) se conçoit comme un outil de dialogue entre les partenaires et, si nécessaire, comme une phase d'amorçage de la relation entre les partenaires des deux pays.

Il s'inscrit en droite ligne avec les priorités sectorielles portées par les différents ministères concernés et vise à aider les porteurs de projets à soumettre un projet éligible à l'appel à projet PROFAS C+ (prévu le 11 mars 2021).

À l'issue de l'A.M.I, des séances de formation et d'aide au dépôt de projet PROFAS C+ pour l'appel à projet seront proposées aux différentes institutions demandeuses.

LES REPONSES AU PRESENT APPEL A MANIFESTATION D'INTERET SONT A ADRESSER PAR EMAIL AU PLUS TARD LE 7 MARS 2021.

L'intégralité de l'Appel à Manifestation d'Intérêt ainsi que les modalités de candidatures sont disponibles en ligne.